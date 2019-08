Bewoners Zandvoort uiten zorgen over F1-drukte

Inwoners van Zandvoort hebben tijdens een informatiebijeenkomst over de grand prix hun zorgen geuit over de bereikbaarheid van hun gemeente tijdens de Formule 1-race van volgend jaar.

Afvoer

„Hoe zit het met de toegankelijkheid van onze gemeente en de 'afvoer' na afloop van alle mensen?", vroeg een van de bewoners die de bijeenkomst bijwoonde. Een ander baalt vooral dat hij als inwoner van Zandvoort de race zelf niet kan zien. „Het is onmogelijk om aan kaarten te komen. Inwoners zouden toch een beetje voorrang mogen hebben, vind ik", zei hij. Verder ging het tijdens de bijeenkomst onder meer ook over de mogelijkheden om als bewoner je huis te verhuren tijdens de grand prix.

Burgemeester Niek Meijer opende de avond en verder kwamen onder anderen ook wethouder Ellen Verheij en Robert van Overdijk (algemeen directeur van circuit Zandvoort) aan het woord. „Als het in Monaco kan, zou het hier ook moeten kunnen", zei Verheij. „We zijn een dorp dat bestaat uit 17.000 enorm betrokken inwoners. We willen dat het een groot feest wordt voor heel Zandvoort."

Niet te vergelijken

De laatste Formule 1-race in Zandvoort was in 1985. „Het hele circus is niet meer te vergelijken met toen. We hebben alles in ons om een goede toevoeging te zijn", aldus Van Overdijk, die begrijpt dat iedereen graag de race wil zien. „We weten dat we mensen hebben moeten teleurstellen. Maar het is een eerlijk proces geweest."

Voor het raceweekend in Zandvoort werden meer dan een miljoen kaartjes aangevraagd, terwijl er over het hele weekend maar 315.000 toegangsbewijzen beschikbaar zijn. Die zijn inmiddels toegewezen. Van Overdijk zei tegen de inwoners van Zandvoort dat hij verwacht dat midden september nog wat kaarten vrijkomen. Dat kunnen onder meer tickets zijn van mensen die werden 'ingeloot' maar nu toch niet aan hun betalingsverplichtingen blijken te kunnen voldoen.

29 procent komt met de auto

Van de mensen die een kaart hebben gekregen, heeft 29 procent aangegeven van plan zijn met de auto te komen. De organisatie stimuleert mensen met de trein of fiets te komen. De datum van de Formule 1-race is nog niet bekend. Zondag 3 mei 2020 ligt het meest voor de hand.

Deze ontmoeting op dinsdag was pas de eerste van meerdere van dit soort avonden. De gemeente Zandvoort gaat in aankomst naar de grand prix, die in mei wordt georganiseerd, de inwoners vaker bijpraten over de laatste stand van zaken.