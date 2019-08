Amazonebranden: 'We moeten hier iets aan doen'

Nederland is bezorgd over de natuurbranden in het Amazonegebied. „Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt", zegt minister-president Mark Rutte. „Het is niet ongebruikelijk dat er branden zijn maar op deze schaal en zo vroeg in het seizoen, dat is buitengewoon schokkend."

Recordaantal branden

Het Braziliaanse oerwoud is dit jaar getroffen door een recordaantal branden; namelijk 40.000. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een stijging van 83 procent. Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Veel branden zouden ook zijn aangestoken door boeren om het land te gebruiken voor vee- en sojateelt.

Volgens Rutte is het „simpelweg in het belang van de wereld" dat Brazilië zo snel mogelijk werk maakt van de bestrijding van het vuur. Om de regering van president Jair Bolsonaro daartoe aan te sporen trekt Nederland samen op met andere Europese landen, aldus de premier.

Boos

Niet alleen Rutte en de Nederlandse politiek maken zich zorgen, ook verschillende BN'ers hebben zich uitgesproken over de bosbranden. Op Instagram vraagt rapper Vjeze Fur aandacht voor de bosbranden. „Ik kan hier boos, depressief en treurig over worden", schrijft hij. „Laat me weten wat we (jij en ik) hier aan MOETEN doen."

Redden van de wereld

Voor zanger Nielson is het duidelijk: als dit probleem niet als eerste opgelost wordt, komen we niet toe aan alle andere „levensgrote problemen" die nog moeten worden opgelost in de wereld. „Vertel ons naar welke lokale helden we geld over kunnen maken om ze te helpen met blussen en de schade aan het Amazone gebied te herstellen. En laten we ze, als het ze lukt, op onze blote knietjes bedanken voor het redden van de wereld", schrijft de zanger.

„Zodat we kunnen blijven ademen enzo. Je weet wel. Zuurstof en shit. Best belangrijk toch? En laten we de diertjes ook niet vergeten. Die daar nu nog harder uitsterven dan ze hiervoor al deden door ons toedoen."