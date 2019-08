8-jarige Duitse jongen gaat weer joyriden

In net aan tien jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld. Het aantal jonge daklozen - 18- tot 30-jarigen - is zelfs verdriedubbeld. Ongeveer 12,6 duizend jongeren zwerven rond op straat, zonder veilige thuisbasis om naartoe te gaan. Volgens Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren Nederland is dat een zeer ernstige zaak, maar is er, door middel van een actieplan, ook sprake van een inhaalslag.

Het Leger des Heils is niet verbaasd over de groei van het aantal daklozen. Zij geven zelfs aan dat ze overvol zitten, en misschien binnenkort 'nee' moeten verkopen aan daklozen die bij hen aankloppen voor onderdak. „Als samenleving hebben we een plicht voor onze medemens te zorgen. Dit kan niet zo langer doorgaan", zegt een woordvoerder.

Actieplan