Het is warm, heel warm. Het hitterecord kan zelfs vandaag al worden gesneuveld. In het zuidoosten van ons land wordt een maximumtemperatuur van 39 graden verwacht; het record uit 1944 staat op 38,6 graden. Maar hoe warm is in het de lucht?

Die vraag proberen onderzoekers van de Wageningen University en AMS Institute te beantwoorden door meerdere luchtballonnen op te laten in Amsterdam. De hele dag worden ballonnen opgelaten om te meten hoe de hitte in de hoofdstad verschilt van de temperaturen van buiten de stad. En dat levert mooie plaatjes op.

Onderzoekers van Wageningen Universiteit en AMS Institute laten een weerballon op. Foto: ANP.

Weerballonnen meten hoe warm het is in de lucht. Foto: ANP.

Een weerballon wordt opgelaten vanaf De Dam in Amsterdam. Foto: ANP.

Hitte in de lucht

Een weerballon zet uit in de lucht. Hoe hoger, hoe meer hij uitzet. Met zo'n ballon kan ook worden bepaald waar de warmte verzamelt en wat de temperaturen in de lucht zijn. Aan de ballon hangt namelijk een apparaatje dat de radiosignalen doorstuurt naar een weerstation op de grond. De resultaten van het onderzoek moeten een nog beter beeld geven van hoe het met de temperaturen in de lucht zit en de verschillen tussen de stad en het platteland.

Vijftig jaar geleden is in New York eens een vergelijkbare zogenoemde verticale meting gedaan van temperaturen, maar dan vanuit een helikopter. Deze meting is daarom een unieke meting.

Smog

De onderzoekers kunnen ook meten hoe groot de vervuiling is in de stad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt namelijk voor smog in de lucht door ozon. Het RIVM adviseert zoveel mogelijk binnen te blijven en lichamelijke inspanningen te vermijden. Een actuele kaart van de luchtkwaliteit vind je hier.