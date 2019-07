Vrouw woont drie jaar lang met lijk moeder in huis

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van 'dollartoerisme' uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle.

Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld. Daar was dezelfde dollar soms wel tien keer zoveel waard, zei een van de officieren van justitie.

Bedrijven opgericht