Vrouw overleden na volgen proteïnedieet

Je volgt vaak een dieet omdat je denkt dat het goed is voor je gezondheid. Maar een vrouw uit Australië is overleden aan een proteïnedieet, omdat haar lichaam de eiwitten niet goed kon verteren.

De 25-jarige Meegan Hefford werd eerder deze week bewusteloos aangetroffen in haar woning. Ze werd snel naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze twee dagen later alsnog, zo weet The Mirror.

Bodybuildwedstrijd

Pas na haar dood kwamen de artsen erachter dat ze een aandoening had, waardoor ze eiwitten slecht afbreekt. Dit terwijl ze naar een grote bodybuildwedstrijd toewerkte met een gericht eiwitdieet. Ze consumeerde veel proteïneshakes, supplementen en ander eiwitrijk voedsel.

Hefford kampte echter met de stofwisselingsziekte ureumcyclusstoornis (UCD). Dat is een ziekte die ongeveer één op de achtduizend mensen heeft en het is een genetisch bepaalde aandoening. Veel mensen die hiermee kampen, zijn zich daar niet van bewust. Wat er gebeurt in het lichaam is dat de afvalstof ammoniak zich ophoopt in het bloed en in het vocht in de hersenen. Dit kan leiden tot hersenschade.

Strengere regels

De moeder van Hefford, die twee jonge kinderen achterlaat, pleit voor strengere voorlichting en regels over eiwitpoeders en -supplementen. „Ik weet dat er meer mensen zijn die in het ziekenhuis zijn beland omdat ze overbelast zijn geraakt.”

Het is zwaar voor haar, maar met een ding is ze blij. Ze is geregistreerd orgaandonor. „Zo heeft de tragische dood van mijn 25-jarige dochter nog vier levens kunnen redden. Al is het een geruststellende gedachte, Meegans dood was niet nodig geweest.”