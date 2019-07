Vijf jaar na MH17: 'Er is geen dag voorbij gegaan'

Vijf jaar geleden, op 17 juli 2014, komt er tegen 15.45 uur nieuws binnen dat de Nederland op zijn kop zet. Een vliegtuig, dat eerder die dag vanaf Schiphol vertrokken is, is neergestort bij de grens tussen Oekraïne en Rusland. Alle 298 inzittenden komen om het leven. In de week van 15 juli wordt stilgestaan bij dit drama. Op woensdag 17 juli vindt in Vijfhuizen de officiële herdenking plaats, bij het Nationaal Monument MH17.

Dat er vijf jaar voorbij is kan er bij Hans de Borst eigenlijk niet in. Hij verloor zijn dochter Elsemiek (17) op 17 juli 2014, maar dat voelt nog steeds als de dag van gisteren. „Ik zag op de agenda staan dat het alweer vijf jaar geleden is, maar het voelt alsof er amper tijd voorbij is gegaan.” Niet dat hij 24 uur per dag met MH17 bezig is, maar het houdt hem wel bezig. „Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven.”

Elsemiek de Borst / Eigen foto

Uitlaatklep

Al ontelbaar vaak heeft De Borst vertelt over zijn dochter, over de rampvlucht en over zijn visie op de huidige ontwikkelingen. „Ik zou eigenlijk niet mee weten hoe vaak ik mijn verhaal wel niet heb gedaan. Het werkt voor mij als een soort uitlaatklep. En op die manier houd ik mijn dochter zo nog een beetje bij me.”

Elsemiek is eigenlijk altijd bij De Borst. „Ze hoort bij mij, het zit er altijd. Dat het nu de aanloop naar de herdenking is maakt het ook niet extra zwaar. Het is altijd even zwaar.” Van rouwverwerking gelooft hij „geen donder”. „Daar is bij dit geen pijl op de trekken. Soms staat alles stil en dan start er opeens een nieuwe fase.”

Afgelopen juni werd bekend dat er vier aanhoudingsbevelen zijn uitgegeven. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinksi, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Het viertal is op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. De mannen zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Buk-raket in het conflictgebied, maar zouden niet zelf op de knop hebben gedrukt.

Schaduw

„Als iemand overlijdt aan ouderdom, dan kun je het snappen”, vertelt De Borst. „Dit snap ik niet, en ga ik ook nooit snappen. De beste optie is hard op zoek gaan naar de verdachten.” Het liefste zou hij willen dat er schuld wordt bekend. „Maar dat gaat niet gebeuren. Dus dan maar de rechter hè.”

Soms stelt hij zich voor dat ze hem lachend vraagt te stoppen met zoveel over haar te praten. „Dat ze dan zegt: haha pap, zo is het wel genoeg. Maar ik denk dat ze het wel fijn vindt dat ik nog steeds actie voer. En dat ik haar opvoer als iemand die nog steeds wordt gemist.”

Missen doet De Borst Elsemiek nog steeds. „MH17 hangt als een schaduw over mijn leven heen. En dat blijft ook wel, ook al wordt het onderzoek afgerond. Elsemiek blijft onderdeel van mijn leven. Na vijf jaar nog steeds. En over vijf jaar ook nog. Zolang ik leef.”

Rechtszaak

De MH17 rechtszaak start op 9 maart 2020. Oekraïne en Canada hebben zich ook aangesloten bij de zaak die nabestaanden hebben aangespannen tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), zoals Nederland al eerder deed.