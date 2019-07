Veel onzekerheid over handhaving boerkaverbod

Er heerst nog een hoop onzekerheid over de handhaving van het boerkaverbod dat op 1 augustus in gaat. Een hoop instanties zijn er nog niet over uit of en hoe ze het boerkaverbod willen handhaven.

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het boerkaverbod gaat op 1 augustus in en geldt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Wie op deze plekken toch een boerka aan heeft, riskeert een boete van minimaal 150 euro. Maar minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft de instanties niet verplicht het verbod te handhaven.

'Mensen in nood helpen we altijd'

Meerdere instanties zeggen nu tegen Nieuwsuur dat zij nog niet goed weten of en hoe ze het verbod gaan handhaven. „Mensen in acute nood zullen wij altijd helpen", zegt een arts spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Utrecht. „Mensen die het ziekenhuis via de hoofdingang betreden, zullen wij vragen gezichtsbedekkende kleding te verwijderen."

De directeur van een islamitische school in Rotterdam vertelt tegen het actualiteitenprogramma dat zij vóór het verbod al geen leerlingen toelieten die gezichtsbedekkende kleding dragen. Maar bezoekers met gezichtsbedekkende kleding zullen welkom blijven. „We zijn niet onvriendelijk en zullen iedereen te woord staan", aldus de directeur van de school.

En ook in het openbaar vervoer blijkt het boerkaverbod moeilijk te handhaven. „Wij heten niet voor niets openbaar vervoer", aldus de brancheorganisatie OV-NL. „Wij hebben een vervoersplicht, dat is een wettelijke plicht." Volgens de brancheorganisatie hebben ze dan ook niet de bevoegdheid om mensen uit het vervoersmiddel te zetten omdat diegene gezichtsbedekkende kleding draagt.