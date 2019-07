Tekort leraren basisschool loopt op

Het was even zoeken, maar in Amsterdam was het poptempel Paradiso die het meest oranje kleurde.

'Looking for a bar, man...'

Anderhalf uur voor de wedstrijd kleuren de straten van de hoofdstad voornamelijk oranje dankzij de outfits van de Thuisbezorgd-bezorgers, de stoplichten en de hesjes van een vriendenteam dat een partijtje speelt op Museumplein. Hier geen groot scherm en een uitzinnige menigte. ,,Maar als ze winnen, is hier dinsdag wel de huldiging”, zegt een beveiliger tegen een stel geheel in oranje getooid en met een teleurgestelde blik in de ogen.