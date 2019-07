Relschoppers opgepakt bij lhbt-pride in Polen

De politie heeft 25 personen gearresteerd in de Poolse stad Bialystok nadat deelnemers van de eerste demonstratie voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt) in de stad waren aangevallen. Op video's op social media is te zien hoe mannen antihomoleuzen scanderen en deelnemers aan de demonstratie, onder wie een vrouw, aanvallen.

Rechten van lhbt'ers

Rechten van lhbt'ers zijn onderwerp van gesprek in Polen in een aanloop naar de algemene verkiezingen later dit jaar. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wordt ervan beschuldigd te profiteren van de aanwakkerende antihomosentimenten in het land.

„Agenten zorgen voor veiligheid ongeacht de denkbeelden, waarden en het geloof van de burgers. Iedere persoon die de wet overtreedt, moet zich realiseren dat hij daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden", zei minister Elzbieta Witek van Binnenlandse Zaken via Twitter.