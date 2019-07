Opgesloten in het Rijksmuseum

„Wie is jullie stagebegeleider?” Een vrouw van begin twintig, bril op, paardenstaart in, kijkt ons vragend aan. „Ah, ik zie het al”, zegt ze als twee Metro-verslaggevers zwijgen. „Jullie komen stagelopen bij Bert. Hij is er vandaag niet, dus hier is jullie stagepakket. Veel succes.”

Zo begint de Escape Game in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is geen Escape Room, want je zit niet vast in een kamer, maar in het hele museum. De bedoeling: het mysterie rond de Nederlandse kunstschilder Johannes Torrentius oplossen.

Stagebegeleider

Ietwat beduusd kijken we naar de tas in onze handen. Daarin zit onder meer een telefoon, waarmee we kunnen communiceren met Bert, onze ‘stagebegeleider’. We openen de telefoon en zien dat het eerste bericht met aanwijzingen oppopt. Het spel is begonnen.

2019 is het Rembrandtjaar, daar wilde het museum met een game op inspelen. Vorige zomer kon je in het Rijksmuseum ook al een Escape Game doen. „Die sloeg goed aan”, vertelt Irma de Vries (32), vanuit het Rijksmuseum betrokken bij het spel. „We kunnen zo een andere doelgroep bereiken en een extra beleving aanbieden.”

Geheim genootschap

Via gesprekken met curatoren kwamen de makers uit bij kunstschilder Torrentius, die in dezelfde tijdsgeest als Rembrandt leefde. „Torrentius is vervolgd, omdat hij lid zou zijn van de Rozenkruisers, een geheim genootschap”, zegt Francine Boon (27) van Sherlocked, het bedrijf dat de game heeft ontwikkeld. „Er is slechts één schilderij van hem gevonden, als deksel op een kruidenierstafel. We wisten: dit is een mysterieus figuur, hier moeten we induiken.”

Veel tijd voor de werken van Rembrandt, Vermeer en Steen hebben we vandaag niet. Hoewel het spel niet geen tijdslimiet heeft, willen we zo snel mogelijk ontrafelen wie die ‘Gekruyste Rozen’ zijn. Boon: „Tachtig procent van het spel is gebaseerd op waarheid. Die andere twintig procent zou waar kunnen zijn of hebben we iets veranderd, zoals de naam van het genootschap waar de schilder bij zat.”

Levensecht

„Lukt het?”, vraagt Bert als we even niet hebben gereageerd op zijn aanwijzingen. ’We kunnen wel een aanwijzing gebruiken’, antwoorden we. En zo helpt hij ons weer verder. ‘Bert’ is een bot, maar lijkt levensecht. „Er is een medewerker die met alle apparaten meekijkt en kan ingrijpen als de bot iets niet begrijpt”, zegt Boon.

Om de vijf minuten kan een groep starten. Acteurs die je onderweg tegenkomt kunnen de speurtocht versnellen of vertragen, waardoor de groepen niet te veel bij elkaar in de buurt komen.

Mysterie

Even later zijn we in een kelder waar je als normale bezoeker niet mag komen. Maar als we de plattegrond mogen geloven, moeten we hier toch echt zijn. „Wat doen jullie hier?”, vraagt een klusser die we in de gang tegenkomen. „Eh, volgens mij moeten we hier zijn”, reageren we, helemaal in onze rol. Achter ons loopt toevallig net Boons collega, om te kijken of het spel (twee dagen live) naar behoren werkt. „Loop maar door, hoor”, knipoogt hij, terwijl hij de man nog even op de hoogte brengt.

Na twee uur hebben we het mysterie opgelost en doen we onze keycords met ‘stagiair’ weer af. Jammer, want voor even voelde het alsof we in een film zaten.

De ecapegame kost 22,50 euro per groep en is geschikt voor 2-5 spelers. Spelen kan t/m 1 september, reserveren via rijksmuseum.nl.