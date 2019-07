Minder inbraken, maar pas op! Zomer blijft populair

Het aantal claims na een woninginbraak is in 2018 met 5,7 procent afgenomen ten opzichte van 2017. De zomervakantie blijft wel populair bij inbrekers. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken, samengesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars.

De afgelopen vijf jaar noteerden verzekeraars jaarlijks gemiddeld 5392 claims in juli. Dat is 10 procent meer dan de 4889 claims die verzekeraars gemiddeld ontvangen in juni. In augustus ligt het gemiddeld aantal inbraakclaims met 5574 nog hoger. Na de zomervakantie daalt het aantal claims met 9 procent in september.

Alleen in Friesland een flinke stijging

Verzekeraars zien al langer een dalende trend in het aantal claims op de inboedel- en opstalverzekering naar aanleiding van inbraak. In bijna alle provincies zakte het aantal inbraken ten opzichte van 2017. Alleen in de provincie Friesland is er sprake van een flinke stijging van 11,6 procent.

De grootste daling vond plaats in Zeeland. Daar werden vorig jaar 11,6 procent minder inbraakclaims ingediend. De meeste kwamen uit Limburg en Noord-Brabant. Verzekeraars ontvingen uit deze provincies respectievelijk 114 en 103 inbraakclaims per 10.000 huishoudens. Per gemeenten valt vooral de stijging in Amersfoort op. Daar steeg het aantal claims naar aanleiding van een inbraak met 28,7 procent.