KFC wil zich inzetten voor beter kippenleven

Mocht je wel eens hebben opgezocht hoe kipnuggets worden gemaakt, dan weet je dat het niet de meest diervriendelijke productie is. De vleesindustrie is sowieso niet erg leuk voor de dieren in kwestie en daar moet wat aan gebeuren. Dat vindt het fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC).

Het bedrijf heeft als eerste restaurant in de fastfoodsector de Better Chicken Commitment getekend. Het welzijn van de kippen die worden verwerkt door de keten, moet hiermee worden verhoogd. Het convenant wordt gesteund door de grootste dierenwelzijnsorganisaties in Europa.

Geen plofkippen meer

De belofte van KFC houdt in dat er in 2026 een einde is gemaakt aan de aankoop van plofkippen, snelgroeiende kippenrassen. Het voornemen is voor alle restaurants in Nederland, België, Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In een persbericht is het nieuws bekendgemaakt.

In het Better Chicken Commitment-document staan zes belangrijke maatregelen die de belangrijkste dierenwelzijnsproblemen bij kippenkwekerijen moeten oplossen. „Die maatregelen stimuleren de bedrijven om het gebruik van snelgroeiende rassen te verbieden, het aantal kippen per vierkante meter te verminderen en de leefruimte van vleeskuikens te verrijken met het oog op betere leefomstandigheden. Deze criteria zijn bedoeld om het lijden van vleeskuikens urgent te verminderen", wordt gezegd.\

72 miljoen kippen

Elk jaar zouden er wereldwijd tussen de 850 miljoen en 1 miljard kippen geslacht worden voor KFC. Geschat wordt dat de inzet van KFC een positieve invloed zal hebben op het leven van ongeveer 72 miljoen kippen per jaar in Duitsland, België, Ierland, Nederland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.