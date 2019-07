Hoofden siamese tweeling succesvol gescheiden

Een Siamese tweeling van 2,5 jaar is in het Great Ormond Street Hospital in Londen succesvol van elkaar gescheiden. De meisjes, Safa en Marwa, zaten met hun hoofden aan elkaar vast. De operatie was erg ingewikkeld en werd overzien door een team van wel 100 experts.

De meisjes komen oorspronkelijk uit Pakistan, maar kwamen vorig jaar naar het ziekenhuis in Londen. Het complete proces om de tweeling van elkaar te scheiden duurde vier maanden. In oktober vond de eerste operatie plaats, hierbij waren radiologen, fysiotherapeuten en neurologische en psychologische experts betrokken.

Operatie van vijftig uur

De operatie werd grondig voorbereid, zo werden er onder andere exacte replica's van de schedels van de tweelingen gemaakt. Dit deden 3D- en virtual reality-ontwerpers om ervoor te zorgen dat de chirurgen de structuur van de schedels en aderen goed konden bestuderen. De operatie werd betaald door een particuliere donor en duurde in totaal vijftig uur.

Naast dat de operatie erg ingewikkeld was, was het zeker niet risicovrij. De meisjes deelden de aders in de schedel namelijk, en voorzagen elkaar zo van bloed. Als die verbindingen verbroken werden, ontstond het risico dat er bij de ander geen bloed meer door de aderen zou stromen.

Belangrijke aderen

Ondanks de risico's wilde de familie erg graag dat de tweeling gescheiden werden. Volgens chirurg Noor Ul Owese Jeelani was dat vooral omdat „het moeilijk is om op deze manier door het leven te gaan." Dat zei ze tegen BBC News. De moeder van de meisjes, die nog zeven andere kinderen heeft, was goed op de hoogte van de risico's. Het team van experts was er daarnaast ook van overtuigd dat de kans op een succesvolle operatie groot was.

Tijdens de eerste operatie in oktober ging het echter bijna mis. Het hart van Marwa begon onregelmatig te kloppen, omdat de aderen van elkaar gescheiden werden. De artsen gaven Marwa daarop een belangrijke ader, die haar in leven hield. Maar dat was de oorzaak, zo bleek later, van een beroerte die Safa twaalf uur later kreeg. Zij kreeg geen bloed meer uit die specifieke ader.

Revalidatie

Op 11 februari vond de laatste operatie plaats, toen werden de botten van de tweeling gebruikt om schedels te maken. Alles verliep goed en sinds 1 juli zijn de meisjes zelfs uit het ziekenhuis ontslagen. Ze wonen nu met hun moeder, opa en oom in Londen. Wel moeten ze dagelijks werken aan hun revalidatie, waar fysiotherapeuten hen bij ondersteunen. „Afgezien van de vele uitdagingen die zij zullen krijgen, zijn we ervan overtuigd dat ze een gelukkig en actief leven gaan leiden", zegt het team in een verklaring.