Het wordt tropisch warm; hoe komen we de dag door?

Vanwege de oplopende temperaturen tot wel 40 graden, heeft gezondheidsinstituut RIVM voor heel Nederland het Nationaal Hitteplan afgekondigd. De hittewaarschuwing geldt voor de gehele bevolking. „Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen zoals een zonnesteek", aldus het RIVM.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Het is ook een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen is de hitte gevaarlijk. „Deze mensen en hun verzorgers moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken", stelt het instituut.

In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, geldt code oranje, die het KNMI heeft ingesteld wegens extreme hitte.

Helaas kunnen we niet allemaal de dag doorbrengen in een verkoelend zwembad. Dus rest de vraag: wat moet je doen als het bloedheet is?

Linnen en zijde

Het meest voor de hand liggend is misschien wel het dragen van luchtige kleding. Hoewel het misschien lijkt alsof elk kledingstuk er één teveel is, zijn er wel degelijk materialen die ervoor zorgen dat je het minder warmt hebt. Je moet dan vooral denken aan katoen, linnen en zijde.

Katoen vangt namelijk geen hitte op en het trekt vocht weg. Geen gênante zweetplekken dus. Linnen is lekker luchtig en de gladde stof van zijde voelt lekker licht aan op de huid. Maar wat je ook doet doet, vermijd synthetische stoffen als polyester.

Geen ijskoude dranken

Nadat je je 's ochtends lekker luchtig hebt aangekleed, drink dan een kop lauwwarme thee bij het ontbijt. Bij warm weer hebben we vaak de neiging om ijskoude dranken te drinken. Dit is echter niet handig, omdat het onze lichaamstemperatuur slechts tijdelijk laat dalen. Het gevolg is dat ons lichaam het daarna nog warmer krijgt. Een lauwwarm drankje doet precies het tegenovergestelde. Drink dus een lauwwarm of zelfs warm drankje, om je lichaam sneller te laten afkoelen.

Muntblaadjes

Het is sowieso belangrijk om gedurende de dag goed te blijven hydrateren. Drink dus minstens twee liter water per dag. Door de hoge temperaturen zal je veel meer transpireren dan anders en dat brengt een hoger risico op uitdroging met zich mee. Tekenen van uitdroging zijn: donkere urine, constipatie, droge huid, lippen en mond. Een andere tip is je water een lekker smaakje te geven door muntblaadjes toe te voegen. Extra verfrissend!

Heb je het ondanks alles alsnog veel te warm. Kies dan voor een koud voetenbad. Onze voeten zijn een soort warmteregelaars. Hebben we het koud, dan doen we warme sokken aan, hebben we het warm, dan stoppen we onze voeten in een emmer ijskoud water. Makkelijk zat toch? Dompel je voeten alleen niet te lang in een koud bad. Dan vernauwen de bloedvaten zich en kun je de warmte niet goed kwijt.

Naast je voeten, zijn ook je hoofd, nek en polsen geschikt om je lichaam snel(er) te laten afkoelen. Daar zitten je bloedvaten namelijk vlak onder de huidoppervlakte en die zorgen ervoor dat de hitte kan worden afgevoerd. Een koude handdoek in je nek kan dus helpen, net als je handen en polsen onder een koude kraan houden.

Eet niet te pittig

Probeer verder warm en pittig eten te vermijden. Breekt het zweet je normaal gesproken al uit bij een sterk gekruide maaltijd? Het spreekt voor zich die kruiden dan nu even achterwege te laten. Kies in plaats daarvan voor een lekker frisse salade.

Misschien een overbodige tip: maar blijf vooral kalm en doe het iets rustiger aan. Creëer op je werkplek je eigen airconditioning door bevroren waterflessen voor ventilator te zetten. Vergeet dan niet om deze dan in een bak of schaal te plaatsen om het smeltwater op te vangen.

Warme nachten

Ook ’s nachts zal het nog flink warm blijven. Daarom een laatste tip om die hete nachten door te komen: stop je kussen in een afgesloten plastic zak in de vriezer. Zo breng jij heerlijk verkoelend de nacht door.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert goed te letten op symptomen van oververhitting, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Uitdroging kan leiden tot kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid.

In de middag, tijdens de heetste uren van de dag, wordt aangeraden lichamelijke inspanningen te beperken. Ook zouden mensen de woning koel moeten houden met zonwering, ventilators of airconditioning.

Het hitteplan werd 12 jaar geleden voor het eerst ingesteld, naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen in voorgaande jaren. Sindsdien is het al 12 keer afgekondigd, waarvan 2 keer dit jaar. Critici vinden dat het hitteplan vol open deuren staat.