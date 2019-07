Er komt mogelijk een einde aan de ov-chipkaart

De ov-chipkaart zal mogelijk langzamerhand verdwijnen, er worden namelijk uiterlijk in 2021 nieuwe betaalwijzen voor het openbaar vervoer ingevoerd. Twee jaar later komt er mogelijk definitief een eind aan de ov-chipkaart zoals we die nu kennen. Reizigers betalen dan met hun bankpas of mobiele telefoon.

Gemak

Volgens staatssecretaris Sientje van Veldhoven, van Infrastructuur en Waterstaat, is de nieuwe manier van afrekenen er vooral op gericht om gemak te bieden aan reizigers. Ook is de nieuwe betaalwijze goedkoper voor vervoerders. De huidige ov-chipkaart is volgens de D66-bewindsvrouw „een duur systeem waarvan de technische ondersteuning in de toekomst onzeker is.”

Daarnaast is het ov-chipsysteem niet flexibel. Er is al eens een proef geweest om te kijken in hoeverre betalen met een mobieltje mogelijk was, maar die mislukte. Van Veldhoven wil het mogelijk maken om met het nieuwe betaalsysteem ook af te rekenen voor andere dingen omtrent reizen. Ov-fietsen, taxi's en deelauto's bijvoorbeeld.

„In plaats van het reissaldo op de ov-chipkaart wordt het saldo bijgehouden op een persoonlijk account waar de reiziger aangeeft welke betaalwijze gebruikt wordt, bijvoorbeeld de bankpas of een mobiele telefoon”, legt de staatssecretaris uit aan De Telegraaf. „De reiziger heeft deze betaalwijzen vaak al op zak en hoeft er dus geen speciale ov-kaart voor aan te schaffen. Uiteraard blijft anoniem reizen, zonder account ook mogelijk.”

Toekomst van openbaar vervoer

Er wordt al jaren gesproken over de toekomst van het openbaar vervoer en hoe dat te perfectioneren is. Het plan van staatssecretaris Van Veldhoven is nu dat er uiterlijk in 2021 nieuwe betaalwijzen geïntroduceerd worden.

Het systeem van de ov-chipkaart kan echter pas uitgezet worden wanneer zeker is dat de nieuwe betaalwijzen naar behoren werken, volgens Van Veldhoven. Als alles loopt zoals gepland - en dus goed werkt - zullen we in 2023 niet meer betalen met een ov-chipkaart.