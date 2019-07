'Droogte zorgt voor uitsterven planten en dieren'

Het lekkere weer mag voor veel mensen genieten geblazen zijn, de natuur is er iets minder blij mee. Door de aanhoudende droogte wordt de natuur onherstelbaar beschadigd, stellen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

De organisaties trekken deze conclusie op basis van waarnemingen in hun gebied, is vandaag te lezen in NRC. Vooral in het oosten van het land staan plant- en diersoorten op uitsterven als gevolg van de huidige droogte en die van vorig jaar.

Vlindersoorten in Drenthe

Het gaat om vlindersoorten in Drenthe die afhankelijk zijn van veen, zoals veenbesblauwtje; veenbesparel- moervlinder; veenhooibeestje. Ook zeldzame plantensoorten zuchten onder de droogte, zoals verschillende soorten zegge.

Op de Sallandse Heuvelrug is volgens Natuurmonumenten bovendien een „dramatische daling" te zien van het aantal kamsalamanders, heikikkers en diverse soorten libellen. Ook vissen als beekprik worden ernstig bedreigd door het droogvallen van beken in het oosten en zuiden van het land.

Genadeklap

De beide periodes van droogte zijn volgens de natuurbeheerders de „genadeklap" voor een landschap dat al tientallen jaren lijdt onder verdroging, door onder meer ontwatering voor de landbouw, overvloedige stikstof en aanplant van bomen.

Ook veel bomen hebben het moeilijk. Aan NOS vertelt Janneke de Groot, boswachter in Oost-Brabant dat bomen het zwaar hebben. „Het neerslagtekort van vorig jaar is nog niet gecompenseerd en je ziet dat de bomen het echt moeilijk hebben. Ze zijn nog altijd zwak en ziek."

De hitte blijft

De hitte is voorlopig ook nog niet over: er bestaat een kans dat het record deze week verbroken zal worden. De week begint met temperaturen tot 28 graden en loopt de komende dagen op tot halverwege de dertig. Daarna kunnen we wel wat neerslag verwachten, gepaard met onweer.

Volgens Weer.nl kan het hitterecord donderdag verbroken worden. De warmste temperatuur ooit gemeten in Nederland, was in Warnsveld. Op 23 augustus 1944 werd er in de Gelderse plaats een temperatuur van 38,6 graden celsius gemeten.