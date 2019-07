British Airways schrapt vluchten naar Caïro

De reuze zweefmolen Around the world XXL van 80 meter hoog op de Tilburgse kermis: als je het bij voorbaat al spannend vindt om deze attractie te betreden, vertellen we je hierbij dat dit gevoel niet onterecht is.





Around the world XXL is zaterdagmiddag vastgelopen. Er kwamen 30 bezoekers iets boven de helft van de enorme mast vast te zitten, dat schrijft Omroep Brabant. Na zo'n 20 minuten slaagden medewerkers erin de attractie weer aan de praat te krijgen.