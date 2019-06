Oud-gasthoofdredacteur Nanne net als Metro 20

Ebru is thuis. Na jaren in Amsterdam, een periode vastzitten in Turkije, vallen en opstaan woont ze nu weer in Rotterdam, de plaats waar zij opgroeide. De verhuizing werpt zijn vruchten af, want ze voelt zich hier weer veilig. Metro spreekt haar over haar werk, Theo van Gogh en de mens achter de sterke mening.

Een paar kritische tweets jegens het Turkse regime waren in april 2016 de reden voor haar arrestatie, tijdens een vakantie in Turkije. Vastzitten in Turkije was zowel haar absolute hoogte- als dieptepunt. „Ik heb toen zo veel support van de redactie gehad, niet normaal gewoon.”

Iedere dag belde Metro-hoofdredacteur Robert van Brandwijk Ebru op, daarnaast had zij contact met andere redacteuren. In de krant werd veel aandacht aan haar arrestatie besteed, ook had zijzelf alle ruimte om te schrijven wat ze kwijt wilde. Naast mentale support werd vanuit TMG ook diplomatieke en politieke druk uitgeoefend op de Turkse justitie om Ebru vrij te krijgen. Het hele concern schaarde zich als één man achter haar.