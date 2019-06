Maarten heeft zijn eerste Elfsteden-stempel binnen

Na 16 jaar is het lichaam van een vermiste klokkenluider gevonden in China. De toen 53-jarige Deng Shiping had alarm geslagen over corruptie rond een bouwproject op de school waar hij werkte. Daarna verdween hij spoorloos, berichten Chinese media.

Het lichaam bleek begraven te zijn op het terrein van diezelfde school, in Huaihua, in de provincie Hunan. Deng was volgens zijn zoon voor het laatst gezien in het kantoor van de aannemer die in de arm was genomen voor het project. Die zou de moord inmiddels hebben toegegeven.

Corruptie