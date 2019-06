Jonge goudsmeden blinken uit tijdens Zilverdag

De opleiding tot goudsmid is populairder dan ooit. Vakschool Schoonhoven heeft de afgelopen vijf jaar hun aanmeldingen aanzienlijk zien toenemen. Maandag 10 juni stallen studenten samen met (inter)nationale goud- en zilversmeden, graveurs en andere kunstenaars hun werk uit tijdens de 35e Nationale Zilverdag in Schoonhoven.

We beginnen met een kleine geschiedenisles. Schoonhoven is dé Zilverstad van Nederland en al bijna 700 jaar oud. Nadat de kasteelheren in de veertiende eeuw opdracht gaven aan de eerste zilversmeden, heeft de stad zich ontwikkeld tot een uniek centrum van zilverambacht, -industrie en -kunst. In Schoonhoven vind je het Nederlands Zilvermuseum, ’s werelds grootste collecties en de enige zilvervakopleiding van ons land. „We zijn een MBO-school, maar we hebben wel een studentenvereniging. Dat komt doordat studenten uit het hele land naar Schoonhoven komen voor de opleiding. Ze blijven hier dan ook vaak wonen”, zegt Karin Voskamp, directeur van de school.

De twintigjarige Anouk van Veenendaal ging een aantal jaar geleden met haar ouders naar de Zilverdag. „Het was net in de periode dat ik een opleiding zocht voor na de havo. Eerder was ik al bij een aantal kunstacademies geweest, maar die waren het niet helemaal voor mij. Ik ben altijd bezig geweest met het maken van sieraden en op de Zilverdag dacht ik: ja, dit is het.” Anouk begrijpt wel dat mensen bij een goudsmid misschien aan een oudere man denken. „Als je erop gaat letten, dan merk je pas hoeveel goudsmeden er zijn. In Amsterdam zitten heel veel goudsmeden en velen hebben hun eigen atelier. Iemand die naar een goudsmid gaat, heeft een heel ander doel dan bij bijvoorbeeld Lucardi. Bij een goudsmid laat je een bijzonder sieraad maken. Deze sieraden staan vaak symbool voor belangrijke mijlpalen in je leven.”

Ook voor de 26-jarige Elseline Baak is het maken van unieke kunstwerken een van de leukste dingen van haar vak. Ze werkt al vijf jaar als goud- en edelsmid en heeft haar eigen atelier in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Een dynamische plek waar ze samen met andere jonge ontwerpers haar sieraden verkoopt. Ze heeft haar eigen sieradenlijn Baeck Sieraden en ontwerpt en bedenkt alles zelf.

„Mensen vertellen mij een persoonlijk verhaal of laten oude sieraden van overleden dierbaren zien. En daar mag ik dan een nieuw ontwerp bij bedenken.” Ondanks dat het beroep van goud- en edelsmid een echt ambacht is, merkt ze dat sommige mensen daar weleens te makkelijk over denken. „Ze denken soms dat het een uit de hand gelopen hobby is. Maar het is een serieus beroep waarbij je veel technisch inzicht nodig hebt. Vooral als je een eigen sieradenlijn hebt, komt er veel bij kijken. Wat je ontwerpt, moet je ook nog kunnen vertalen naar een draagbaar sieraad.”

Voor de 21-jarige Janine van Rossum is het laatste jaar van haar opleiding aangebroken. Ze heeft voor de vakschool gekozen nadat ze Studiekeuzebeurs in Utrecht had bezocht. Momenteel loopt ze stage bij goudsmid Ferry van Hoorn in Lunteren.

Het leukst van haar toekomstige vak is toch wel dat ze mensen blij kan maken met een persoonlijk sieraad met emotionele waarde. „Je gaat echt met een klant in gesprek om een persoonlijk sieraad te maken. Zo hadden we laatst een klant die een hartinfarct had gehad en van zijn eigen hartslag hebben we toen een armband en een hanger gemaakt. Dat soort sieraden kun je niet in de winkel kopen.”

Nieuwsgierig geworden naar het werk van goud, - edel en zilversmeden? Maandag 10 juni wordt tussen 10.00 en 17.00 uur De Nationale Zilverdag in Schoonhoven gevierd. Je kunt edelsmeden aan het werk zien, kinderen mogen meedoen aan de juniorchallenge en het is de laatste dag waarop men de tentoonstelling Designed by Nature kan bewonderen.