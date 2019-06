Harde bubbel en nadorst tijdens waterproeverij

Mineraal met een harde bubbel, zout met een zachte bubbel... Je hebt water en je hebt water, zo bleek uit een waterproeverij. ,,Ik drink het liefst na een avondje drinken", vertelde iemand. ,,En tijdens de seks natuurlijk."

Jean-Paul Schaddé van Dooren (l) en Seger Abels ontdekken hier waar een harde bubbel allemaal toe kan leiden.

Shotglaasjes water

‘Ik kan wel wat water gebruiken!’ Het is vrijdagochtend, negen uur en in restaurant RIJKS zit zo’n vijftiental genodigden klaar voor een waterproeverij, en een zeer uitgebreid ontbijt. De een fris als een waterhoentje, een ander heeft het laat gemaakt de nacht ervoor die allesbehalve uit water bestond.

Louis Meisen is food creatorbij We Design Food, een bedrijf dat foodconcepten ontwikkelt en transformeert en hij is voor deze gelegenheid, georganiseerd door EARTH Water, omgedoopt tot watersommelier. Hij houdt zich bezig met smaakprofielen, heeft zich grondig verdiept in de smaak van water en vertelt er vol enthousiasme over. ,,Water kan echt iets toevoegen aan tafel.” Hij voegt daad bij woord en schenkt de eerste shotglaasjes in.

,,Deze gaat je wakker schudden!” belooft hij en deelt Donat uit. ‘Proost!’ of ‘na Zdravje’ en bijna synchroon wordt dit Sloveense water geat. Heftig wel, vindt de een. ,,Smaakt naar pleister...” constateert een ander.

Zacht

Op tafel staan flessen van EARTH, het watermerk dat ‘You never drink alone’ als motto heeft en waarvan een groot deel van de opbrengst dan ook naar waterprojecten in Afrika en Azië gaat. Oprichter Henk Witteveen drinkt zelf zeker een litertje of tweeënhalf per dag, ,,ons water smaakt zacht, er zitten heel weinig mineralen in en dat zorgt voor een ronde smaak.”

De geitenbokworst, aardappelcroissantjes met kweepeer en ossenhaas met kaviaar van chef Joris Bijdendijk passeren de revue, na elk gerechtje wordt van het water genipt. Een enkeling vanwege nadorst, de meesten om de mond te reinigen. ,,Water heeft een cleansende werking,” weet Seger Abels van restaurant Sjefietshe waar ze San Pellegrino serveren. ,,We hebben hiervoor gekozen vanwege de licht zoutige smaak en uitgebalanceerde zuren die goed passen bij de ceviche, maar ook omdat we het gewoon superlekker water vinden!” Het wordt zeker veel bij hen besteld, vervolgt hij, ,,mensen hebben graag een flesje op tafel.”

Niet uitspugen

‘Wauw, dit had ik echt niet verwacht!’ Een reactie die meermaals klinkt aan tafel wanneer van de verschillende mineraalwaters wordt geproefd en gewoon wordt doorgeslikt in plaats van uitgespuugd, zoals bij de wijnproeverij. ,,Water is gewoon water, dacht ik altijd, maar dat het zo verschillend van smaak kan zijn...”

Er wordt instemmend geknikt, waarna een tafelgesprek ontstaat. De een vindt Spa Blauw bijvoorbeeld naar bloed smaken (,,door het ijzer”) en Sourcy zoutig.

,,Komt door de verschillende waterbronnen, iedere bron heeft weer een eigen karakter in de bodem zitten met kleine nuances in het smaakprofiel, met een paar uitschieters zoals we proefden bij het eerste shotje,” licht de waterconnaisseur toe.

Kraanwater ook top

,,Water is vanzelfsprekend bij een diner. Omdat je, zeker bij de wat uitgebreidere diners, best wat water drinkt, is het interessant om dan af te wisselen met soorten water, om ook de heftigheid van wijnen te kunnen compenseren. Ik zelf vind iets gekoeld plat water van Earth het beste, ook vanwege de projecten die zij ondersteunen, en daarnaast Vichy Catalan om de combinatie met vis op te zoeken en de mensen te verassen bij één specifieke gang. En uiteindelijk is kraanwater hier in Nederland ook gewoon top.”

Waar het vroeger nog ‘rood of wit’ was als je wijn wilde bestellen, heb je daarbinnen nu een groot palet aan mogelijkheden. Net zoals er een ruime keus aan water is. Toch is het in veel restaurant nog slechts ‘wilt u plat of bruisend?’. ‘Het watertje’ is vaak bijzaak, beaamt Meisen. Komt deels door de horecaondernemers, maar ook door de consument.

,,Mensen weten niet goed wat er allemaal is en wat de kracht van water eigenlijk is.” Wist je bijvoorbeeld dat koolzuurhoudend water, zoals Perrier de prikkel in je mond versterkt? ,,Rode peper smaakt dan ineens veel scherper en zuur veel sterker.” Water is meer dan ooit hot, stelt hij, zie je ook terug in de media, maar drink het bij voorkeur wel licht gekoeld of op kamertemperatuur, ,,een blokje ijs zwakt de smaak juist weer af.”

Intens...

Als dessert aardbeien, met een shotglaasje Perrier, dat ‘mineraal met een harde bubbel’ wordt genoemd. ‘Zou een goeie carnavalskraker zijn!’ lacht iemand. ,,Neem een hapje aardbei, dan een slokje en dan weer een hapje en ontdek wat er gebeurt”, tipt Meisen. De smaak is ineens veel intenser, vindt levensgenieter Jean-Paul Schaddé van Dooren die de aardbeien en het water zich goed laat smaken. Voor Cityguys is hij altijd op zoek naar de beste eet- en drinkspots en nee, water wordt tijdens zijn expedities niet vaak gedronken, grijns hij. The day afterwel, ,,en tijdens de seks natuurlijk.”

Dit werd er geshot!

Donat uit Slovenië: Mineraalwater met zo’n 520 mg magnesium per 500 ml, het hoogste natuurlijke gehalte in mineraalwater dat er bestaat. Heeft een medicinale smaak.

Vichy Catalan uit Spanje: Lichte bubbel, ziltige smaak, gaat goed met vis. Koolzuur vormt tegenhanger voor het vet van de saus.

Spa Blauw uit België: Mineraalwater uit België, heel neutraal en zuiver, al wordt gezegd dat het een (niet onplezierige) ijzer/metaalsmaak heeft.

Perrier uit Frankrijk: Hoog in koolzuur. Versterkt prikkels in de mond. Brengt zuurtje in koffie naar boven, ideaal voor bij espresso. Tip van Louis: niet mee starten omdat je er een vol gevoel van krijgt.

EARTH Water uit Nederland, met waterbron in het Drentse Annen: zacht en rond en werkt perfect om tussen de gangen door de mond en smaakpapillen te resetten.