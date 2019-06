Bellingcat noemt verdachten neerhalen MH17

Afgelopen maandag was het wel heel kantje boord voor een verlamde hond uit het Brabantse Raamsdonksveer. De hond lag in de brandende zon, maar omdat het dier sinds kort verlamd is aan zijn poten, kon hij zich niet verplaatsen. Even de schaduw opzoeken of wat water drinken zat er dus niet in. De politie heeft hem maar net op tijd kunnen reden.

Maandagmiddag kreeg de politie een melding dat er in Raamsdonksveer een verlamde hond in een achtertuin in de volle zon lag. De eigenaar van het dier was niet thuis, dus moest de politie in actie komen. En het was maar net goed dat ze er vaart achter hebben gezet.

Oververhit