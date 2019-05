Zaterdag eerste officiële zomerse dag van 2019!

De Hemelvaartsochtend ziet er misschien wat somber uit, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Dit weekend kun je namelijk éindelijk die barbecue naar buiten halen: het wordt geweldig weer.

Zaterdag tikken we namelijk de eerste officiële zomerse dag van 2019 aan, waarbij het zo’n 23 - 28 graden wordt. Als dat niet al top is, hebben we nóg meer leuk nieuws: zondag wordt het nóg warmer dan zaterdag. Het wordt zo'n 26-27 graden in de kustgebieden en 28 tot ruim 29 in het binnenland. Er is zelfs kans op een tropische dag, daarvoor moet er wel minimaal 30 graden gemeten worden, dat meldt Weeronline.

Het weekend mag extra lang duren, want ook zondagavond hebben we heerlijk zomerweer: tijd om lekker lang te borrelen in de tuin dus. Wel neemt in de loop van de avond en in de nacht naar maandag vanuit het westen de kans op onweersbuien toe. De buien verdrijven de warmte en na het weekend is het 18-22 graden.

Officiële zomerse dag

Voor een officiële zomerse dag moet het in De Bilt 25 graden of meer worden. Zaterdag wordt het in De Bilt zeer waarschijnlijk 25 graden. De eerste officiële zomerse dag is dan een stuk later dan normaal. Gemiddeld komt het op 18 mei in De Bilt tot zomerse warmte. Voor het eerst sinds 2013 verliep de lente zonder zomerse dag in De Bilt. In 2013 kwam het uiteindelijk op 6 juni tot de eerste officiële zomerse dag.