Wij gááááán Európa in: dit zijn de 16 lijsttrekkers

In sportstadions klinkt het vaak als gezang: ‘Wij gaaaaaan Európa in, wij gaaaaaan Európa in’. De mensen op de foto’s zullen het vaak denken in plaats van zingen. Metro laat je de gezichten achter de partijen zien, die meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor de een lijkt een stoel in Brussel en Straatsburg een zekerheidje, voor de ander wordt het maar wat spannend of het lukt. Wie zijn deze voor velen wat onbekende gezichten?

1 Sophie in ’t Veld

Leeftijd: 55

Komt uit: Brussel

Partij: D66 (nu 4 zetels)

Nederlandse nestor in Europa: ze is sinds 2004 Europarlementariër en nu opnieuw lijsttrekker. In ’t Veld werd geboren in Overijssel en woonde drie jaar in Suriname. Studeerde Middeleeuwse Geschiedenis en Management en Bestuurskunde. Zet zich in voor de bescherming van privacygegevens van burgers en ook actief voor de Internationale dag van de Privacy.

2 Esther de Lange

Leeftijd: 44

Komt uit: Driebruggen

Partij: CDA (nu 5 zetels)

Studeerde Europese Studies en Politicologie (het laatste in Lyon) en studeerde cum laude af meteen scriptie over het verdrag van Amsterdam. Problemen aanpakken heeft De Lange van nature (tijdens haar studie werkte zij als hulpverlener bij de ANWB-alarmcentrale). Is als sinds 2007 Europees Parlementslid. Hoe Europees ingesteld ook, haar hart ligt in het groene Driebruggen.

3 Marcel de Graaff

Leeftijd: 57

Komt uit: Rotterdam

Partij: PVV (nu 4 zetels)

Sinds 2014 lid van het Europees Parlement en lid van de commissie Buitenlandse Zaken. Was van 2012 tot zijn overstap voorzitter van de PVV-Eerste Kamerfractie. De Graaff werkte eerder als leraar godsdienst (hij studeerde Theologische Wetenschappen en is verbonden aan de Rooms-Katholieke kerk) en business manager bij KPN.

4 Malik Azmani

Leeftijd: 43

Komt uit: Dalfsen

Partij: VVD (nu 3 zetels)

Zoon van een Friese moeder en een Marokkaanse vader. Volgde de Adelborst-officiersopleiding bij de Koninklijke Marine. Is nu nog lid van de Tweede Kamer (sinds 2010) en was voorzitter van de kamercommissie Europese Zaken. Woont al jaren in Overijssel. Was voor de VVD de laatste periode woordvoerder Immigratie & Asiel, Mensenrechten & Prostitutie en WIV/AIVD. Pleitte in 2015 voor het sluiten van de landsgrenzen om terrorisme te voorkomen.

5 Arnout Hoekstra

Leeftijd: 34

Komt uit: Vlaardingen

Partij: SP (nu 2 zetels)

Was acht jaar wethouder in de gemeente Vlaardingen (eerder raadslid), maar stapte in 2018 op. Hoekstra was er onder meer verantwoordelijk voor financiën, wonen, sport en cultuur en al als jongere voor de SP in Vlaardingen actief. Was ook werkzaam als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Nieuw gezicht voor de SP voor Europa en direct lijsttrekker.

6 Frans Timmermans

Leeftijd: 58

Komt uit: Heerlen

Partij: PvdA (nu 3 zetels)

Bekendste gezicht van de Nederlandse lijsttrekkers. Is in Europa sinds 2014 eurocommissaris en eerste vice-voorzitter van de commissie-Juncker. Was minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte II en staatssecretaris van Europese Zaken in kabinet Balkenende IV. Groeide Europees op, met name in Brussel en Rome. Beroemd om zijn emotionele toespraak voor de Verenigde Naties na de MH17-ramp.

7 Peter van Dalen

Leeftijd: 60

Komt uit: Zwijndrecht

Partij: ChristenUnie – SGP (nu 2 zetels)

ChristenUnie-politicus, maar in Europa opererend voor ChristenUnie en SGP. Is als tien jaar actief voor het Europees Parlement. In 1989 kreeg hij de politiek al mee in managementfuncties bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zette zich de afgelopen jaren in voor het behoud van de pulsvisserij. Is lid van de Protestantse Kerk.

8 Bas Eickhout

Leeftijd: 42

Komt uit: Utrecht

Partij: GroenLinks (nu 2 zetels)

Is al tien jaar Europarlementariër voor GroenLinks. Studeerde Scheikunde en milieukunde, voor hij aan de slag ging als beleidsonderzoeker duurzame ontwikkeling. Eickhout werkte aan projecten op het gebied van grensoverschrijdende milieuproblemen. Trouw gaf hem in 2014 de eerste plaats in de Duurzame 100, als onvermoeibaar vechter voor een krachtiger en doeltreffender klimaatbeleid.

9 Anja Hazekamp

Leeftijd: 51

Komt uit: Ter Apelkanaal

Partij: Partij voor de Dieren (nu 1 zetel)

Studeerde Biologie en werkte jarenlang voor verschillende dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming en Stichting AAP. Was tijdelijk lid van de Tweede Kamer tijdens een zwangerschapsverlof van Marianne Thieme. Kwam in 2014 in het Europees Parlement. Een mijlpaal: voor het eerst in de geschiedenis werd een partij voor dieren verkozen in een internationaal parlement.

10 Toine Manders

Leeftijd: 63

Komt uit: Asten

Partij: 50PLUS (nu 0 zetels)

Deze gehuwde opa werd in 1999 al eens voor de VVD in het Europees Parlement gekozen en tweemaal herkozen. Werd door journalisten toen uitgeroepen tot meest invloedrijke parlementariër voor de Interne Markt. Deed in 2014 een poging met 50PLUS, maar behaalde toen geen zetel. Studeerde Beeldende Vorming en Rechten en werkte tot 1999 als advocaat.

11 Florens van der Spek

Leeftijd: 27

Komt uit: Waddinxveen

Partij: Jezus Leeft (nu 0 zetels)

Is overweldigd door Jezus’ Liefde, boodschapper van Gods Genade en deelt dit met liefde. Dit overigens na een eerder leven vol drugs en alcohol, waarover hij bij Jinek als eens ontwapenend vertelde. Preekt, vlogt en blogt om Gods Woord te verspreiden. Van der Spek heeft een hoveniersbedrijf met de naam Scheppings Onderhoud.

12 Ayhan Tonça

Leeftijd: 54

Komt uit: Apeldoorn

Partijd: DENK (nu 0 zetels)

Tonça is een politicus die zestien jaar (1998 – 2014) als CDA’er deel uit maakte van de gemeenteraad van Apeldoorn. Werd door het CDA na uitspraken in NOVA over Turken, Koerden en Armeniërs van de kandidatenlijst geschrapt. In december werd bekendgemaakt dat hij zich nu als lijsttrekker ‘Europa’ voor DENK gaat inzetten.

13 Paul Berendsen

Leeftijd: 61

Komt uit: Amsterdam

Partij: De Groenen (nu 0 zetels)

Was lid van de Stadsdeelraad Zuid in de hoofdstad voor De Groenen van 1994 tot 2007. Van 1995 tot 1999 was Berendsen lid van de steunfractie van De Groenen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Was vorig jaar lijsttrekker van de partij in de gemeente Amsterdam.

14 Derk Jan Eppink

Leeftijd: 60

Komt uit: Steenderen

Partij: Forum voor Democratie (nu 0 zetels)

Zoon van een PvdA-raadslid. Spreekt tien talen, waaronder zijn streektaal Achterhoeks. Was journalist en columnist voor onder meer NRC Handelsblad en De Standaard. Zat tussen 2009 en 2014 voor België in het Europees Parlement (Lijst DeDecker) en was medewerker van Frits Bolkestein toen die Eurocommissaris was. Zegde vorig jaar zijn VVD-lidmaatschap op, toen Thierry Baudet voor Forum vroeg.

15 Sent Wierda

Leeftijd: 35

Komt uit: Apeldoorn

Partij: vandeRegio & Piratenpartij (nu 0 zetels)

Huisvader met twee kinderen, die schaatst, skeelert en zeven keer de Vierdaagse van Nijmegen uitliep. Studeerde Bedrijfskundige Informatica, gevolgd door Informatiekunde en Wijsbegeerte. Studeert nog altijd (Rechten) en is fractie-assistent van een raadslid in Apeldoorn.

16 Reinier van Lanschot

Leeftijd: 29

Komt uit: Amsterdam

Partij: Volt (nu 0 zetels)

Na meerdere banen te hebben gehad is deze lijsttrekker fulltime vrijwilliger bij Volt. In zijn vrije tijd speelt Van Lanschot Powerleague-voetbal en games en gaat hij naar thuiswedstrijden van Ajax. Was niet eerder politiek actief (‘voelde geen noodzaak’), maar zag dat de globalisering de grootste problemen grensoverschrijdend zijn. Werd in 2018 verkozen tot ‘Euronederlander van het jaar’.