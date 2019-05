Vrouw overleeft twee weken in wildernis Hawaï

De 35-jarige Amanda Eller was al ruim twee weken niet meer gezien, tot ze vrijdag door een reddingsploeg in een helikopter werd ontdekt in onherbergzaam gebied op Maui. Op 8 mei werd de auto van Eller gevonden, daar zaten de papieren en haar telefoon nog in. Op dat moment vreesden haar familie en vrienden voor het ergste, maar ze hebben de zoektocht nooit opgegeven.

Verdwaald

Aan de reddingswerkers vertelde Eller dat ze was gaan wandelen, twee weken geleden, en dat ze daarbij verdwaald was. Daarna viel ze, waarbij ze vermoedelijk een been brak. Daarna werd een grote zoekactie op poten gezet, met uiteindelijk vrijdag een gelukkig einde. Vijftien dagen nadat haar vermissing werd gemeld, werd Eller vanuit de lucht gespot in een diep ravijn.

De wandelaarster vond gelukkig wat bessen in haar omgeving, die ze gebruikte om zichzelf in leven te houden. Ze is in goede gezondheid, afgezien van de verwondingen aan haar benen. Dit meldt haar moeder aan een lokale website. Haar vader zegt dat hij moest 'huilen als een baby' toen hij hoorde dat ze gevonden was.

Zoektocht

Onmiddellijk nadat Eller vermist bleek zetten haar vrienden een Facebookpagina op om de zoektocht op poten te zetten. „Ik ben de moed nooit verloren", zegt haar moeder. „Zelfs als ik in de put zat, hield ik me sterk omdat ik wist dat we haar zouden vinden als we systematisch zouden blijven zoeken."

Eén van de reddingswerkers vertelt dat de ploeg hun geluk niet op konden toen ze haar in de diepte zagen, meldt de BBC. „We moesten ons inhouden om niet te snel naar haar toe te gaan." Een collega zegt dat hij het moment waarop ze Eller in het oog kregen beschouwt als de mooiste dag uit zijn leven.