Virgil van Dijk beste speler Premier League

Verdediger Virgil van Dijk mag zichzelf de beste speler van de Premier League in het seizoen 2018/19 noemen. Dit is de tweede individuele prijs die de Nederlander in dienst van Liverpool in de wacht sleept.

De prijs voor speler van het seizoen wordt bepaald door supporters, de twintig aanvoerders van de Premier Leagueclubs en een panel met deskundigen. Hij versloeg hiermee andere genomineerden zoals teamgenoten Salah en Mané, maar ook Agüero, Sterling en Hazard.

Topaankoop

Virgil van Dijk kwam in de winterstop van afgelopen seizoen voor een astronomisch bedrag van 84,5 miljoen over van Southampton. Op dat moment werd hij in een klap de duurste Nederlandse voetballer ooit. Lang hoefde hij niet te wennen aan het spel op Anfield Road, hij bleek een rots in de branding voor de achterste linie en miste dit seizoen bijna geen enkele wedstrijd.

Op dit moment dingt zijn ploeg nog mee om twee grote prijzen, met nog een wedstrijd in de Premier League te gaan staat Liverpool op een tweede plek met slechts een punt achterstand op koploper Manchester City. Ook verraste de Britse club afgelopen week in de Champions League toen zij na een 3-0 nederlaag in Barcelona met 4-0 wisten te winnen in eigen huis. Deze overwinning leverde het elftal van Jürgen Klopp een finaleplaats op die gespeeld wordt op 1 juni tegen Tottenham Hotspur.

Met de prijs voor beste speler van de Premier League vergezelt Van Dijk in een illuster gezelschap met daarin grote namen. Onder meer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luis Suarez, Vincent Kompany en Nemanja Vidic gingen hem voor. Hij is de tweede Nederlander ooit die deze prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen. De vorige winnaar uit ons land was spits Ruud van Nistelrooy in het seizoen 2002/03.