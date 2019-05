Veiligheidsmaatregelen bij gemeentehuis in Boxtel

Valt de regen hier soms met bakken uit de hemel, is dat aan de andere kant van de wereld toch wel even anders. In de Australische staat New South Wales is in de afgelopen twee jaar 70 procent minder neerslag gevallen dan gemiddeld. De inwoners van het dichtstbevolkte deel van Australië moeten hun water rantsoeneren.

Geen tuinen sproeien

Het is voor het eerst sinds 2009 dat de inwoners van New South Wales zuinig aan moeten doen met hun water, maar het is hard nodig. Door de verminderde neerslag is het waterpeil van de bassins met meer dan de helft gedaald. De landbouw in het gebied is al zwaar getroffen door het gebrek aan regen. De tarweboeren in de staat zijn voor het derde jaar op rij geconfronteerd met een lager dan gemiddelde graanproductie.