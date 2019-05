Trump omzeilt Congres met wapenverkoop Saudi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump wil buiten het Congres om voor miljarden aan wapens verkopen aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat hebben meerdere Congresleden vrijdag gemeld.

22 deals

De regering-Trump zou meerdere commissies van het Congres hebben laten weten dat ze 22 wapendeals met een waarde van ongeveer 8 miljard dollar (7,1 miljard euro) doorzet zonder dat het Congres daarover zijn zegje kan doen. Dit is wel gebruikelijk. De spanningen tussen de VS en Iran zouden voor het Witte Huis reden zijn om het Congres buitenspel te zetten.

Een aantal leden van het Congres heeft bedenkingen bij de wapendeals. Ze vrezen onder meer dat de wapens worden ingezet tegen burgers in Jemen. Een door Saudi-Arabië geleide coalitie strijdt al vier jaar tegen Houthi-rebellen die grote delen van Jemen in handen hebben.

Niet verbaasd

De Democratische senator Bob Menendez, lid van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen zei dat hij 'teleurgesteld, maar niet verbaasd' is. Hij noemde het onbegrijpelijk dat de VS wapens leveren aan autoritaire landen als Saudi-Arabië. Het Republikeinse Congreslid Jim Risch zei dat hij gaat onderzoeken of deze actie van de regering volgens de wet wel in de haak is.

Ondertussen stuurt de Verenigde Staten ook extra troepen naar het Midden-Oosten vanwege het groeiende conflict met Iran. Het gaat om zo'n 1.500 manschappen. Trump zei vrijdag dat de maatregel vooral wordt genomen om de Amerikaanse troepen te beschermen die nu al in het Midden-Oosten zijn.

Bescherming

„We willen bescherming hebben in het Midden-Oosten'', aldus Trump, kort voordat hij het Witte Huis verliet om naar Japan te reizen. De president zei dat hij er niet van uitgaat dat Iran op dit moment uit is op een confrontatie met de VS of een ander land. Waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan rept van een ''voorzichtige reactie op bedreigen van Iran''.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is sterk verslechterd sinds Trump is aangetreden. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.

Bijna twee weken geleden werden vier schepen, waaronder twee Saudische olietankers, gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf vrijdag de Iraanse Republikeinse Garde de schuld van de aanvallen op de schepen.