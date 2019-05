Oranje: wel Hateboer en Strootman; geen Weghorst

De KNVB maakte maandagavond zijn definitieve selectie bekend voor de aankomende wedstrijden in de Nations League. Er ontbreken enkele vaste krachten. Kenny Tete is nog niet fit genoeg en zal niet meegaan naar Portugal, zijn vervanger luistert naar de naam Hans Hateboer.

Ook Jeroen Zoet ontbreekt in het Nederlandse selectie die moet opnemen tegen Engeland. De sluitpost van PSV wordt binnenkort opnieuw vader.

Geen Weghorst, wel De Jong

Waar Steven Berghuis, Terrence Kongolo, Pablo Rosario en Wout Weghorst nog wel onderdeel waren van de voorlopige selectie, is hen verteld dat in de komende Nations League wedstrijden geen beroep op hen zal worden gedaan.

Het feit dat Wout Weghorst, die een verdienstelijk seizoen beleefde bij zijn ploeg VfL Wolfsburg maakt onder kenners wat tongen los. Toch heeft Ronald Koeman besloten om PSV-spits Luuk de Jong op te nemen in de selectie. Ook Steven Berghuis, die in de belangstelling van PSV staat indien Steven Bergwijn naar Ajax vertrekt, zat niet bij de selectie. De laatstgenoemde zat overigens wel bij de 23 koppige selectie.

De eindstand in groep 1 van divisie ©Google

Succesvol toernooi

De Nations League is een nieuw voetbaltoernooi voor landenteams dat in 2018 van start ging. Nederland verraste vriend en vijand door als poulewinnaar uit de bus te komen. Op papier was dit een behoorlijk pittige kluif; maar Oranje wist afgelopen najaar met zowel Duitsland als Frankrijk af te rekenen om zo door te dringen tot de halve finales die aankomende maand op het programma staan.

Samen met Engeland, Portugal en Zwitserland zal Oranje strijden om de Nations League-beker. De semifinale vindt plaats in het Portugese Guimarães tegen de Britten. Tegelijkertijd zullen Portugal en Zwitserland knokken voor een plek in de finale. Deze wedstrijden vinden plaats op donderdag 6 juni, drie dagen later moet Oranje sowieso opnieuw aan de bak. Op 9 juni staat de finale of de strijd om de derde plek op het programma.

Nations League?

De Nations League is meer dan alleen een vriendschappelijk toernooi, er kunnen ook startplaatsen voor het EK van aankomend jaar worden afgedwongen. In totaal gaan er vier landen via de Nations League naar de eindronde. Deze opzet zit tamelijk complex in elkaar, de deelnemende landen zijn verdeeld in vier divisies en in elke divisie is een EK-ticket te bemachtigen. Nederland zit in de sterkste A-divisie en heeft de poulefase er al opzitten. Duitsland eindigde op de laatste plaats in deze groep en zal het aankomend jaar opnieuw moeten proberen in de B-divisie.

Indien het een ploeg niet lukt om zich via de reguliere voorrondes te plaatsen, wordt er gekeken naar de resultaten in de Nations League. Het landenteam dat het hoogst is geëindigd in dit nieuwe toernooi zal alsnog doorgaan naar de eindronde. Mocht Nederland als winnaar uit de bus komen van de A-divisie van de Nations League winnen maar er in de reguliere poulefase van de kwalificatietoernooi niet in slagen om genoeg punten te halen, dan is het EK van 2020 alsnog een feit.

Toch blijft de Nations League een secondaire sluiproute naar het Europees Kampioenschap. Indien Nederland bijvoorbeeld uitgeschakeld wordt door Engeland in de halve finale en ook dit land zich niet kwalificeert dan kwalificeert Engeland zich. Alleen het hoogstgeplaatste Nations League-land per divisie dat zich niet via de reguliere voorrondes weet te plaatsen, krijgt de wildcard.

Klinkt dit nog steeds te complex? Nederland moet de komende wedstrijden gewoon winnen om goede zaken te doen.