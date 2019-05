New York zet geiten in als onkruidbestrijders

Een kudde van 25 geiten gaat de hoveniers van het New Yorkse Riverside Park de komende weken helpen met het bestrijden van invasieve plantensoorten.

Deze hulp is ingeschakeld omdat het park last heeft van de woekerende gifsumak (in het Engels beter bekend als poison ivy). De dieren zijn afgelopen week onder grote belangstelling en gejuich uitgezet in het park.

Poison Ivy

De gifsumak is berucht vanwege zijn sap die voor een vervelende huiduitslag bij contact met de huid. Oorspronkelijk komt deze soort uit Azië, maar hij heeft ook in Noord-Amerika voet aan de grond gekregen, waardoor de plant wordt gezien als een ongewenste exoot. De struik wordt maximaal een meter hoog en plant zich snel voort. Hierdoor verdrijft de exoot plantensoorten die van origine in het park groeien.

De ongewenste struiken zijn moeilijk te verdelgen en bevinden zich daarnaast op een helling waardoor ze lastig te bereiken zijn voor mensen. Geiten hebben echter geen enkel probleem met deze giftige plant of een steile helling. De dieren eten zo ongeveer alles dat groene bladeren heeft en houden wel van een beetje klauteren.

Gulzige geiten

De hongerige onkruidverdelgers werden afgelopen week uitgezet in het park, zij werden door juichende New Yorkers welkom geheten die massaal een kijkje kwamen nemen.

In de afgelopen jaren heeft de Big Apple vaker de hulp ingeschakeld van geiten om van onkruid af te komen. De inzet van deze dieren werkt beter dan chemische bestrijdingsmiddelen, is relatief goedkoop en zorgt ervoor dat het park nog geploegd en bemest wordt ook. Tot slot ziet het aanzicht van een grazende geit er nog gezelliger uit ook dan een spuitbus met een Mosanto-logo en oranje doodshoofd op de verpakking.

„We wilden de geiten uitzetten in de lente zodat er genoeg voor ze te eten was. In ons park kunnen ze kiezen uit een zeer uitgebreide menukaart. Je zou het kunnen zien als de ultieme boerderij-naar-eettafel-ervaring," vertelt parkopzichter Dan Garodnick aan de Gothamist. Omdat de dieren meer dan genoeg te eten hebben, is het voor bezoekers verboden om ze te voeren.