Jeugdbrandweerwedstrijd eindigt in serieuze brand

Een jeugdbrandweerwedstrijd in Beuningen is zaterdagmiddag niet helemaal goed afgelopen. Tijdens de wedstrijd ontstond er namelijk een serieuze brand in een wei, zo schrijft de Gelderlander. Zo ver bekend is er niemand gewond en werd er volop geblust door zowel de jeugdbrandweer als de ‘gewone’ brandweer.

Geblust

De brand ontstond doordat er gras in brand vloog, een stukje bij de wedstrijd vandaan. Hierdoor vatte een groot stuk berm en weiland vlam. „Het was even paniek, maar we hebben het meteen geblust. Halverwege de wedstrijd kwamen de jonge brandweerlieden erachter dat er écht iets aan de hand was en toen zijn ook hun wagens gaan helpen met blussen", meldt een omstander ter plaatse tegen de Gelderlander.

De brand is inmiddels geblust en iedereen is de schrik inmiddels te boven. Het was dus maar net goed dat er zoveel brandweerlieden op de plek aanwezig waren.