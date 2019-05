Feest voor koningin Máxima, ze is jarig

Hoera voor de koningin, ze is vrijdag jarig! Koningin Máxima is 48 jaar geworden.

Geen tijd voor feest

Tijd om haar verjaardag uitgebreid te vieren heeft de koningin niet. Ze moet 'gewoon' aan het werk. Máxima is vrijdag samen met koning Willem-Alexander te vinden in Den Haag voor de viering van 'honderd jaar Algemeen Kiesrecht'. In 1917 kregen alle mannen in Nederland actief kiesrecht, in 1919 de vrouwen.

Ook de rest van de week was er niet veel tijd voor een feestje. Máxima reisde deze week naar Spanje en Ethiopië, ze bekende voor haar vertrek uit Addis Abeba dat ze nog niet echt bezig was met haar verjaardag. 'Eerst maar eens naar huis en dan zien we wel verder.'

Máxima Zorreguieta werd op 17 mei 1971 geboren in Buenos Aires als dochter van Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Ze werkte na haar studie economische wetenschappen in de financiële wereld. Zo had ze een hoge positie bij de Deutsche Bank. In 1999 ontmoette ze in de Spaanse stad Sevilla Willem-Alexander. De twee trouwden op 2 februari 2002 in Amsterdam. Samen hebben ze drie dochters, Amalia, Alexia en Ariane.