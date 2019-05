Drukke dag? Stem op het station!

Als je buiten school, werk of wat dan ook geen tijd hebt om naar een stembureau te gaan kun je ook terecht op treinstations. In totaal zijn er 63 stations waar je je stem kan uitbrengen. Het stembureau op station Castricum is, traditiegetrouw, ook nu weer als eerste opengegaan. Al vanaf middernacht kan hier worden gestemd.

Tot laat geopend

Later in de ochtend, vanaf 05.15 uur, kunnen vroege reizigers terecht in Breda en Nijmegen en om 05.30 uur ook in de stembureaus op station Meppel, Roermond en Zwijndrecht. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Mensen kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006, maar het is vrijwel altijd erg druk bij deze stembureaus.

Alle stemlokalen open

Alle stemlokalen in Nederland zijn nu open, donderdag om 07.30 uur zijn de deuren opengezet. In totaal mogen ruim 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement. Ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag worden gestemd. In Groot-Brittannië gaan mensen ook donderdag naar de stembus.

In totaal mogen meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen, dit gebeurt verspreid over een paar dagen. De inwoners van 21 lidstaten stemmen pas zondag. De officiële uitslagen mogen pas naar buiten worden gebracht nadat zondagavond om 23.00 uur de laatste stembureaus in Italië zijn dichtgegaan.