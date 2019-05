Bergen containers op de Wadden stopt: nog 50 in zee

Nadat zeecontainers van het schip MSC Zoe vijf maanden geleden in de Noordzee en Waddenzee terechtkwamen, werd er gestart met een grote bergingsactie. Inmiddels is deze gestopt, terwijl lang niet alle containers opgedoken zijn.

Miljoen kilo

Nog zo'n vijftig stuks van de 345 overboord geslagen containers zouden er in de zee liggen. Dit nieuws leidt tot grote woede bij Waddenvereniging. „Onbegrijpelijk dat er niet meer wordt gedaan. Er ligt nog een miljoen kilo afval in zee", aldus Ellen Kuipers van de vereniging tegenover RTL Nieuws.

„Onbegrijpelijk dat er niet meer wordt gedaan”, vervolgt Kuipers van de vereniging. „Dit is een Werelderfgoed gebied. Het heeft de zelfde status als het Great Barrier Reef. Het is echt ongehoord dat er niet daadkrachtig wordt opgetreden. Ik word hier kwaad om."

Ook Mara Franken van Stichting De Noordzee uit haar zorgen. „Er had meer moeten gebeuren. Er ligt nog heel veel afval in zee. Qua hoeveelheid is dit enorm lastig . Het kan zomaar 1000 ton zijn. Er is gecommuniceerd dat er 295 containerdelen geborgen zijn maar dan heb je het niet over hele containers. We missen dus nog heel veel."

Fishing for litter

Rijkswaterstaat is tot dusver tevreden met het bergen van de containers en zegt nog naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door vissers een extra vergoeding aan te bieden als zij opgevist afval meenemen naar het land. Dit is het zogenaamde 'fishing for litter' programma. De vergoeding zou betaald moeten worden door de rederij MSC zelf.

Momenteel doen er al 131 boten mee. „We hebben geen geld meer om dit aantal schepen uit te breiden. Dat is al een tijd zo. Er wordt veel afval van de MSC Zoe opgevist. Een half jaar na de containerramp wordt er nog steeds onderhandeld over geld door Rijkswaterstaat en Rederij MSC."