Aziatische monsterwesp opgedoken in Raamsdonk

In Noord-Brabant is de eerste Aziatische hoornaar van het jaar gespot. In Raamsdonk om precies te zijn. De stichting Platform Stop invasieve exoten laat weten dat het de vroegste waarneming van de wesp ooit is, sinds de eerste keer in 2017.

In Noord-Brabant gaan ze nu aan de slag om het nest zo snel mogelijk op sporen en te bestrijden. De hoornaar wordt ook wel monsterwesp genoemd omdat het een agressief dier is die graag knabbelt op honingbijen, en laat laatstgenoemden nou net belangrijk zijn voor ons ecosysteem.

Opgespoord met hulp van drone

De hoornaar dook in 2004 op in Frankrijk, nadat het dier mee was gereid met een partij aardewerk uit China. Omdat de Aziatische hoornaar bijen en andere insecten eet, is het een concurrent voor de Europese hoornaar. Daarom is het Aziatische dier op grond van de Europese Verordening Invasieve Uitheemse Soorten aangewezen als soort die bestreden moet worden.

Voorzitter van bovengenoemde organisatie, Wilfred Reinhold, zegt: „In september 2017 dook deze wesp voor het eerst op in Nederland, namelijk in Zeeland. Het nest werd met inzet van een drone opgespoord en vernietigd. In 2018 werd de soort voor het eerst gezien in augustus, opnieuw in Zeeland. Vervolgens dook hij ook op in Rotterdam, Spijkenisse en zelfs op een boot in Amsterdam.”

Bijkomend gevaar

De eerste hoornaar werd dit jaar gespot op 20 mei door een imker in Raamsdonk. „Hij zag het dier bij zijn bijenkast rondvliegen, ving hem, deed hem in een potje, maakte en foto en meldde het op waarneming.nl. Daar werd de melding door deskundigen bevestigd. Dankzij deze alerte burger kan de provincie Noord-Brabant nu snel aan de slag om het nest op te sporen en vernietigen”, zegt Reinhold tegenover het AD.

Bijkomend gevaar van de Aziatische hoornaar is dat de dieren grote nesten bouwen waarin minimaal duizenden insecten zitten. „Zo’n nest telt al snel honderden tot duizenden koninginnen. die vliegen als de winter eraan komt het nest uit. In het voorjaar beginnen ze allemaal opnieuw een eigen nest", aldus Reihold uit.