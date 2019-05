Ajax viert feest met kater: 'Nachten amper geslapen'

Een intense achtbaanrit, zo kan je de week van Ajax het beste omschrijven. Na de bekerwinst volgde de late uitschakeling in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Zondag kon er echter weer gefeest worden, want de 34e titel is zo goed als binnen na een 4-1 zege op Utrecht en een uitglijder van PSV.

Als je niet beter zou weten zou je denken dat FC Utrecht een paar overvolle weken achter de rug had en Ajax even had genoten van een korte vakantie. De selectie van de Domstedelingen kende veel zieken en geblesseerden, terwijl de Eredivisie-koploper op David Neres na in zijn sterkste formatie kon aanvangen. Dit zag je ook terug in het spelbeeld; de thuisploeg kwam veel energieker voor de dag dan de tegenstander.

Dit zag het er echter in het begin wel even anders uit. Ajax wilde ongetwijfeld de late tegentreffer van Tottenham Spurs snel van zich afspoelen, maar in plaats daarvan kreeg het na veertig seconden de 0-1 te verwerken. Othman Boussaid werd weggestuurd en schoof de bal prima in de verre hoek. Het grote verschil met woensdag was dat er nu alle tijd om te reageren. Ajax nam direct het initiatief op felle wijze over en dit werd binnen het kwartier zichtbaar op het scorebord toen Klaas-Jan Huntelaar de bal in de touwen joeg na een schitterende voor-assist van Hakim Ziyech.

Ren-je-rot-wedstrijd

De rechtsbuiten van Ajax doet mee aan de Ramadan en was volgens Erik ten Hag de afgelopen twee dagen ziek. Hier was echter op het veld weinig van te merken, Ziyech toonde zich de grote leider van zijn team in een soort ren-je-rotwedstrijd, waarin hij de verdedigers van Utrecht geen seconde rust gaf.

Hij speelde met veel energie en was scherp, alsof hij net als de tegenstander twee weken rust had gehad in aanloop naar dit duel. „Het was echt fantastisch zoals Hakim ons op sleeptouw nam”, was ook Daley Blind opgevallen.

De verdediger koerst af op zijn vijfde titel als speler van Ajax. „Misschien moet ik Marc (technisch directeur Overmars, red.) maar bellen voor een contract voor het leven.” Toch lachte hij nog niet voor de volle honderd procent. „Ik heb woensdagavond nog steeds niet helemaal verwerkt en sliep de voorbije nachten slecht. Hopelijk gaat dat beter in de komende dagen.”

Toch was er op het veld weinig van de teleurstelling te zien. Ajax bleef doorgaan op de ingeslagen weg en dat resulteerde vlak voor rust in de terechte voorsprong door een rake kopbal van Donny van de Beek. Hoewel Utrecht af en toe prikjes uitdeelde, was het onvermijdelijk dat Ajax na rust verder uitliep. Dusan Tadic scoorde in het tweede bedrijf twee keer, de stemming zat er aardig in. Maar het echte feest barstte pas los toen het eindsignaal in Alkmaar had geklonken en nederlaag van PSV een feit was.

Ontlading

„Het verschil tussen 1-0 en 1-1 is heel groot”, zo verklaarde aanvoerder Matthijs de Ligt de ontlading na afloop. „Toen ik zag dat AZ nog een keer balverlies leed in de slotminuut dacht ik wel even: het zal toch niet. PSV heeft al zo vaak op het einde gescoord.” Waar Blind nog over ‘waarschijnlijk’ spreekt, houdt De Ligt het op een officieuze titel en is zijn taal iets definitiever dan die van zijn collega-verdediger. „Ik denk dat je dit toch wel het kampioenschap van het collectief mag noemen. Dat klinkt misschien cliché, maar volgens mij hebben we dit seizoen 170 goals gemaakt. Daar heeft iedereen zijn deel aan bijgedragen.”

Woensdag kan Ajax in Doetinchem – de plek waar het drie jaar geleden gruwelijk misging – tegen De Graafschap dat kampioenschap officieel maken. Precies een week nadat Ajax een sportief trauma te verwerken kreeg, kan de ploeg van Ten Hag er voor zorgen dat een oud trauma wordt verwerkt.

Op papier kan PSV echter nog kampioen worden. De Eindhovenaren hebben een achterstand van drie punten en een doelsaldo dat 14 doelpunten minder goed is. Hiervoor is echter wel een extreem dikke nederlaag voor Ajax in combinatie met een historisch dikke overwinning van PSV nodig.