'We zijn helemaal klaar met de brexit'

Het is weer een nieuw hoofdstuk in het brexitverhaal. Niet 29 maart, niet 12 april, maar 30 juni zou de dag moeten worden dat het Verenigd Koninkrijk de koffers pakt en de Europese Unie verlaat.

Premier Theresa May stuurde afgelopen vrijdag een nieuwe brief naar EU-president Donald Tusk, waarin ze uitstel van de brexit tot na de Europese verkiezingen aanvraagt. Of de EU dat ook toekent is nog niet bekend. De EU is namelijk niet verplicht om uitstel te verlenen. Alle lidstaten moeten instemmen met het aanpassen van de brexitdeadline, die nu op 12 april staat.

Goed zat

De Britten zijn die brexit ondertussen goed zat. Al jaren sleept de kwestie zich voort, het licht aan het eind van de tunnel laat steeds weer even wat langer op zich wachten. „We zijn echt zo klaar met de brexit”, vertelt Michelle Daly. De 21-jarige student is geboren in Engeland, heeft een tijdje in Ierland gewoond en werkt nu in Nederland.

„Ik krijg zoveel vragen over de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk”, vervolgt ze. „Of ik nou vertel dat ik uit Ierland of Engeland kom, altijd volgt er een vraag over de brexit. Echt, stop erover!” Moe wordt ze ervan. „Ik snap dat mensen geïnteresseerd zijn, maar het is telkens hetzelfde. Opnieuw en opnieuw.”

Een brexit zou voor haar persoonlijk niet veel veranderen. „Ik heb een paspoort, dus ik kan nog steeds naar Engeland reizen om mijn familie te zien.” Maar de daadwerkelijke brexit duurt haar momenteel te lang. „Ze maken maar geen beslissing, daarom sleept het zich voort. De regering moet luisteren naar de bevolking als ze er zelf niet uitkomen. Een herstemming, dat lijkt me het beste.” De hele situatie vindt ze ronduit frustrerend.

Een anti-brexit demonstrant / ANP

Shit

De Engelse Callum Hayes (21) denkt er anders over. Ja, ook hij krijgt iedere keer weer vragen over de politieke situatie in zijn land, maar hij wil daar best op in gaan. „Zolang het om een inhoudelijke discussie gaat, ik heb geen zin in mensen die erover beginnen en dan gewoon ‘dat is shit’ zeggen. Daar kan ik niks mee.”

Als uitwisselingsstudent is hij tijdelijk in Nederland, daarna gaat hij weer terug naar het land van de brexitperikelen. „Het is met wat met die brexit. Hij heeft nog niet eens plaatsgevonden en heeft nu al een gigantische impact op de economie”, vertelt hij. In tegenstelling tot Daly, vindt hij dat de brexit niet per se lang duurt. „Ze hebben twee jaar om zich voor te bereiden op vertrek en dat is precies wat het VK nu ook doet. Het recente uitstel is echter wel irritant, dat laat namelijk zien dat de degenen die erover gaan geen flauw idee hebben welke kant ze op moeten gaan.”

Verdeeldheid

Volgens Jan-Willem Thoen, brexit-expert bij PwC-adviesbureau, is er inderdaad een grote verdeeldheid in zowel de regering en het Lagerhuis, als eigenlijk in de gehele bevolking. „De groepen voor en tegen de brexit zijn in de afgelopen drie jaar eigenlijk alleen maar meer gepolariseerd geworden. Er loopt een diepe kloof door de samenleving, wat het voor May heel moeilijk maakt om een oplossing te vinden.” In de partijen in het Lagerhuis zitten zowel voorstanders van een harde, als een zachte, als géén brexit.

Een oplossing vinden waarbij iedereen tevreden is, is dan ook nagenoeg onmogelijk. „Dat was wel te zien aan de twaalf keren dat het Lagerhuis heeft gestemd over een alternatieve brexitstrategie”, vertelt Thoen. „Allemaal zijn ze weggestemd.”

Volgens hem is de verdeeldheid te groot. „Het is niet alleen en wel of geen brexit, er zijn te veel opties. Door de grote verdeeldheid kom je gewoon niet aan de benodigde meerderheid.” De kans op een herstemming, zoals Daly zou willen, acht hij klein. „Een referendum, dat zou best nog kunnen. Maar dat zal dan eerder gaan over de huidige brexitdeal dan over het uit de EU stappen.” De kans dat de brexit op korte termijn klapt, acht Thoen behoorlijk groot. Wat er dan gaat gebeuren, weet niemand. Dat het dan allemaal nog langer zal gaan duren, is een feit.