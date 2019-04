'Voor één dag staan wij in het zonnetje’

Het is donderdag Nationale Secretaressedag, een dag waarop de secretaressen in het zonnetje worden gezet. Hoe actueel is deze dag nog?

„Het doel van deze dag is het uitspreken van waardering voor de secretaresse, maar ook om het beroep een minder stoffig imago te geven”, vertelt Dianne van de Rijt, salesmanager bij opleidingsinstituut Schoevers. Rondvraag leert inderdaad dat men bij de secretaresse toch veelal denkt aan dames in mantelpakjes die rondgaan met koffie en ondertussen druk bezig zijn met het uittypen van een brief of het notuleren van vergaderingen.

Onverminderd populair

„Natuurlijk notuleren we nog steeds, maar daarnaast nemen we ook steeds meer deel aan het gesprek”, zegt Marina Guldemond (53), al 36 jaar werkzaam als secretaresse. Het werk van de secretaresse is in de loop der jaren in positieve zin ontwikkelt, laat ook Van de Rijt weten. „De media zorgen er mede voor dat men bij een secretaresse toch altijd een bepaald beeld in zijn hoofd heeft. Je ziet bijvoorbeeld vaak foto’s van dames die netjes achter hun bureau zitten te typen.”

Het werk is volgens Van de Rijt verschoven van op de achtergrond opdrachten uitvoeren, naar op de voorgrond meedenken aan hoe het beter kan in het bedrijf. De digitalisering heeft veel effect op de veranderingen in de functie. „Tegenwoordig ben je vooral een zelfstandig uitvoerend professional, in plaats van slechts de assistent van de directeur”, aldus Van de Rijt.

Waar ooit nog de verwachting werd uitgesproken dat de secretaresse op een gegeven moment niet meer nodig zou zijn, blijkt niets minder waar. Volgens Van de Rijt is de opleiding nog altijd onverminderd populair. „Dit merken we ook terug in de vraag naar secretaresses vanuit het bedrijfsleven.” Het vak is vooral populair onder vrouwen, slechts drie procent van de studenten bij Schoevers is man.

Waardering voor je werk

„Ik denk dat veel mannen niet weten hoe het vak zich heeft ontwikkeld. En daarbij denk ik ook dat vrouwen er beter in zijn. Het is namelijk veel bordjes in de lucht houden en toch bereid zijn om een boterham te smeren of een koffie te halen voor je leidinggevende als je ziet dat hij of zij het te druk heeft", vertelt Van de Rijt.

Laura Guldemond (25) wilde vroeger altijd juf worden, maar besloot toen toch voor het secretaresse-vak te gaan, net als haar moeder. „Het beeld dat ik had bij een secretaresse was voornamelijk de hele dag druk telefoneren en koffie halen, maar daar is niks van waar.” Guldemond vergelijkt een secretaresse met een sparringpartner. „Je bent een eigenlijk een oog voor je leidinggevende. Omdat jij er altijd bent zie je alles gebeuren en daarmee ook wat er goed en minder goed gaat.”

Ze vindt de dag een goed initiatief. „Het hele jaar staat je baas op voorgrond, het is fijn dat het voor één dag andersom is en dat je waardering krijgt voor je werk.” Wel benadrukt haar moeder Marina dat een secretaresse niet graag in het middelpunt staat. „Maar het is wel een stukje waardering, een klein bedankje kan al genoeg zijn.”

Eerste vertrouweling

Van de Rijt heeft er vertrouwen in dat de secretaresse voorlopig niet uit beeld zal verdwijnen. „Je bent een eerste vertrouweling van de directeur, die blijft nodig."

Al met al blijkt dat het vak met zijn tijd meegaat. Zo heb je naast de secretaresse tegenwoordig ook de office-assistent, de officemanager, de executive-assistent, en de managementassistent. Van de Rijt: „Ik geef de voorkeur aan ‘secretaresse’, want dat is toch een soort geuzennaam. Hierin zit namelijk het woord secret besloten en dat slaat weer op geheim, en daarmee op vertrouwen.”