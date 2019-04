Vader (71) en zoon (32) verdrinken bij reddingsactie

Een vader en zoon die in Australië als strandwachten werkten, zijn overleden na een reddingsactie. Ross Powell (71) en zoon Andrew (32) verdronken volgens de autoriteiten toen ze een toerist uit het water probeerden te halen.

Een bootje

De toerist raakte in nood in de buurt van The Twelve Apostles, een beroemde rotsformatie voor de zuidkust. De redders rukten uit met een bootje, maar het bootje sloeg om.

Toerist leeft nog wel

Een derde reddingswerker uit het omgeslagen bootje en de toerist brachten het er wel levend vanaf. Zij werden gered met een reddingshelikopter. De nationaliteit van de toerist is niet bekendgemaakt.

In Australië is geschokt gereageerd op de dood van de mannen, die als vrijwilligers werkten voor de reddingsorganisatie. Premier Scott Morrison condoleerde de nabestaanden maandag via Twitter.