Tiger Woods is weer de beste

Tiger Woods (43) is helemaal terug aan de top. De Amerikaanse golfvedette schreef zondag op de Augusta National in grootse stijl de Masters op zijn naam. Hij zegevierde met een totaal van 275 slagen. Daarmee bleef hij zijn drie landgenoten Dustin Johnson, Xander Schauffele en Brooks Koepka één slag voor.

Problemen op sportief, fysiek en persoonlijk vlak

Voor Woods was het zijn vijfde triomf in de eerste major van het seizoen. In 2005 mocht hij voor de laatste keer het befaamde groene jasje, dat de winnaar ontvangt, aantrekken. In 2008 won hij bij de US Open zijn veertiende en laatste major. Daarna raakte hij verzeild in tal van problemen, op zowel sportief, fysiek als persoonlijk vlak.

Een geruchtmakende scheiding van zijn Zweedse vrouw Elin Nordegren en een slepende rugblessure wierpen Woods ver terug in zijn loopbaan. Hij vreesde tijdens de vele dieptepunten meer dan eens voor het einde van zijn prachtige carrière. „Ik ben bang dat ik nooit meer pijnvrij kan leven", liet hij vertwijfeld weten.

Comeback

Vorig jaar echter, na in totaal vier operaties, kreeg zijn langverwachte comeback eindelijk een beetje gestalte. In september won hij voor de eerste keer weer eens een toernooi, het Tour Championship in Atlanta.

In dezelfde staat keerde de golfmiljardair zondag definitief terug aan het front. Een nieuwe hegemonie ligt na zijn vijftiende major in het verschiet. Zijn illustere landgenoot Jack Nicklaus (79) is nog altijd recordhouder met achttien majors.

Na een korte, succesvolle putt op de achttiende hole juichte Woods voor zijn doen uitbundig. Zijn moeder, zijn twee kinderen en zijn vriendin vierden het feest dolblij met hem mee.