OM ziet geen reden voor opstappen oud-rechter Otte

Het College van procureurs-generaal zegt te beseffen hoe verschrikkelijk het verlies van Anne Faber is voor de familie, maar ziet geen aanleiding voor het opstappen van Rinus Otte als lid van het College. Otte was eerder als voorzitter van het gerechtshof betrokken bij een vonnis over Michael P., de latere moordenaar van Anne Faber.

De nabestaanden van de vermoorde Anne Faber hebben nooit een reactie ontvangen van de oud-rechter die Michael P. in 2012 een veel kortere straf en geen tbs oplegde voor twee verkrachtingen en eisen in een interview met De Telegraaf dat de toenmalig voorzitter van het hof, Rinus Otte, opstapt. Het College van procureurs-generaal ziet hier echter geen aanleiding voor.

„Bij uitspraken in strafzaken in hoger beroep zijn drie raadsheren betrokken en zij komen tot hun oordeel na uitgebreid beraad. Na het uitspreken van een vonnis of arrest wordt door de rechters of raadsheren geen verdere inhoudelijke toelichting gegeven op een zaak, ook niet achteraf”, aldus het college. Daarmee reageert het op een oproep tot Ottes vertrek van de nabestaanden

Ook verwijst het College naar eerdere pogingen tot een gesprek. Dat zou gebeuren in het bijzijn van twee journalisten van de Volkskrant. ,,Daar voelde ik helemaal niks voor. Ik ga niet communiceren via de krant”, zei Otte destijds tegen NRC.

Verder zei Otte: „Wat me enorm raakt is de suggestie dat ík eigenlijk zijn dochter heb vermoord. Dat doet echt pijn. Ik kan me niet verdedigen. Bovendien hélpt er geen enkele verdediging. Wát ik ook zou zeggen tegen Annes vader, ik krijg dat nooit uitgelegd. Vanuit zijn verdriet is het nooit genoeg. En dat begrijp ik als vader heel goed.”