Mueller kan Trump niet vrijpleiten na rapport

Speciaal onderzoeker Robert Mueller legt de vraag of president Trump de rechtsgang heeft belemmerd voor aan het Congres en komt in zijn rapport niet met een eenduidig oordeel. Hij stelt in zijn rapport over 'Russiagate' dat hij er niet voldoende vertrouwen in heeft om Trump vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang. Daarom moet het Congres kijken naar zeker tien situaties waarbij Trump de bedoeling had zich met het onderzoek te bemoeien. Mueller is niet in staat te concluderen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Het Congres heeft volgens Mueller ,,het gezag om een president te verbieden diens autoriteit op een corrupte manier te misbruiken en zo de integriteit van de rechterlijke macht te beschermen''. Er zijn volgens Mueller wel ,,verscheidene acties van de president geweest waarmee die ongewenste invloed op het onderzoek gehad zou kunnen hebben''. Trump heeft geprobeerd een greep op het onderzoek te krijgen.

Bewijs tegen Trump

De voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Jerrold Nader, zei in een reactie dat het rapport bewijs bevat dat Trump de rechtsgang heeft belemmerd en zich aan andere misdragingen schuldig heeft gemaakt.

Het onderzoek van Mueller dat 22 maanden heeft geduurd, richtte zich op de vraag of Trump of zijn medewerkers in de campagne voor de verkiezingen van 2016 hadden samengezworen met Russen. Ze zouden de rivaal, de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, zwart willen maken. Het ging vooral om via WikiLeaks opgedoken e-mails waaruit bleek dat de top van de Democratische Partij de kandidatuur van Bernie Sanders saboteerde en zo Clinton hielp. In een reactie werd door Trumps tegenstanders gesuggereerd dat hij de mails van Russen kreeg. Maar hier is volgens het rapport van Trump niets van aangetoond.

Russiagate

De suggestie van een 'Russiagate' is in de politiek en media op de voorgrond getreden, omdat Trump onverwacht de verkiezingen won. Volgens Trump is het een heksenjacht om hem af te zetten en hij was destijds bang dat Mueller als speciale onderzoeker zijn politieke einde betekende. Maar nu hij ziet in de conclusie dat er geen samenzwering was een grote overwinning.