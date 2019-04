Macron: Notre-Dame in 5 jaar 'nog mooier' herbouwen

President Emmanuel Macron van Frankrijk heeft dinsdagavond in een televisietoespraak beloofd de Notre-Dame binnen vijf jaar te herbouwen. Ook zegt hij dat kathedraal „nog mooier dan ze was" te willen maken. De beroemde kathedraal raakte maandagavond zwaar beschadigd door een uitslaande brand, het haantje dat op de top van de ingestorte spits stond is wel teruggevonden.

'Mooier dan ze was'

In 2024 is Parijs gastheer van de Olympische Spelen, mede daarom is het van belang dat de kathedraal snel in ere wordt hersteld. „We gaan de kathedraal weer opbouwen nog mooier dan ze was en ik wil dat het binnen vijf jaar van nu gebeurt. Dat kunnen we. Maar laten we niet in de val trappen van overhaasting", aldus Macron.

Verenigen

De president prees ook de brandweerlieden, als „helden die gedurende vijftien uur de vlammen hebben bestreden". Volgens hem zou de brand het beste naar boven hebben gehaald in een land dat werd verscheurd door verdeeldheid. „Wat we gisteravond zagen in Parijs was ons vermogen in beweging te komen en ons te verenigen om te zegevieren."

Geschiedenis

Macron sprak ook over de Franse geschiedenis. Zo zijn er al vaker steden, havens en kerken in de as gelegd. „Elke keer hebben we ze weer opgebouwd. Onze geschiedenis stopt nooit en altijd zullen we beproevingen moeten doorstaan", legde Macron uit.