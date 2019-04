Lichamen drie ervaren bergbeklimmers gevonden

Er zijn zondag drie lichamen van ervaren bergbeklimmers gevonden in de Canadese Rocky Mountains, melden verschillende Canadese media. De 36-jarige Amerikaan Jess Roskelley en Oostenrijkers David Lama (28) en Hansjörg Auer (35) werden afgelopen dinsdag overvallen door een lawine. Eerder waren de drie al opgegeven als vermist.

Het ging om drie ervaren bergbeklimmers, die verbonden waren aan het merk The North Face. Ze beklommen de bijna 3300 meter hoge berg Howse Peak.

'David leefde voor de bergen'

Familie en vrienden lieten op de sociale media van de drie klimmers berichten achter over het gemis en de drijfveren van de avonturiers.

„David leefde voor de bergen. Zijn passie voor klimmen en alpinisme vormde ons als gezin. Hij ging altijd zijn eigen weg en leefde zijn droom, daarom accepteren wij wat er nu gebeurd is", schrijven Lama zijn ouders op Facebook.

Ook de familie van Jess Roskelley liet op Instagram van zich weten. In de post plaatsen ze een quote van het slachtoffer. „Ik wil evenwicht brengen in het klimmen. Een balans tussen leven, liefde en de bergen. Alpinisme is een levenslange verbintenis, ik leef en adem het."

Daarnaast plaatste ook de familie van Hansjörg Auer het volgende bericht op Instagram: „Klimmen is een riskant spel, een spel waar ik niet zonder kan. Het spel is eenvoudig, de regels zijn altijd hetzelfde: het huidige moment is alles."