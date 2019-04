Journaliste gedood bij oproer in Noord-Ierland

In de Noord-Ierse stad Londonderry is een vrouw doodgeschoten tijdens onlusten. Volgens de politie is de dood van de vrouw een terroristisch incident. Een journalist die aanwezig was bij de rellen, zag de vrouw in de buurt van een politievoertuig staan toen ze werd getroffen.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vlak nadat ze daar aankwam. Het gaat om een 29-jarige journaliste Lyra McKee.

Langer onrust

In de wijk Creggan werd de politie beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden er meerdere voertuigen in brand gestoken. De rellen in de buurt waar veel Ierse nationalisten wonen, begonnen vlak na een inval van de politie in een woning. In Londonderry is het sinds januari onrustig nadat nabij een rechtbank in het centrum van de stad een auto ontplofte.

De Noord-Ierse politie vermoedt dat republikeinse extremisten van de Real Irish Republican Army (RIRA) achter de explosie zitten. De politie was een kwartier van te voren gewaarschuwd en had slechts die tijd om een heleboel mensen te evacueren.

Vredesakkoord

De RIRA, ook bekend als de New IRA (NIRA) is een splintergroep van de IRA. De IRA droeg in 2005 zijn leden op een definitief einde te maken aan de gewapende strijd. In 1998 werd al het Goedevrijdagakkoord besproken, waar een vredesakkoord werd getekend. In dit akkoord wordt onder andere democratie en geweldloosheid besproken. De NIRA werd in 1998 opgericht en staat op zowel de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie als op diezelfde lijst van de Verenigde Staten.

Aanslagen door de groepering worden vooral gepleegd op Britse autoriteiten in Noord-Ierland en op vestigingen van Noord-Ierse protestanten. Naar schatting heeft de RIRA zo'n 70 leden. De meeste leden zijn overgestapt na het Goedevrijdagakkoord. RIRA-leden zijn tegen artikel twee en drie van de Ierse grondwet, waarin de vrijheid van meningsuiting in Noord-Ierland voorkomt.