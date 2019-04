Gelukspakhuis op Utrecht CS maakt iederéén gelukkig

‘GeluksPakhuis’ prijkt deze week met grote letters in de stationshal op Utrecht Centraal. Met een knipoog naar Dagobert Duck wil microkredietverstrekker Oikocredit mensen laten nadenken over hoe geld jezelf én anderen gelukkig maakt.

Dinsdagochtend acht uur. Jacobine Geel, voorzitter van Oikocredit, opent enthousiast het ‘eerste GeluksPakhuis ter wereld’. Een handjevol mensen staat toe te kijken, maar de meesten hebben haast en lopen door. Student Quinn Broers (19) loopt als een van de eerste bezoekers naar binnen. „Even kijken wat hier te halen valt”, lacht hij.

Jacobine Geel opende dinsdagmorgen het Gelukspakhuis ter hoogte van spoor 20.

Zelfredzaam

Initiatiefnemer van het ‘GeluksPakhuis’ is Oikocredit, een organisatie die mensen in ontwikkelingslanden helpt om economische zelfstandigheid op te bouwen. De coöperatie is actief in zestig landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. „Het gaat om mensen die aan de onderkant van de samenleving staan en met behulp van een kleine lening toch zelfredzaam kunnen worden”, zegt directeur Eric Holterhues. „En zo een gelukkig leven kunnen leiden.”

Wat is geluk? Maar ook: wat betekent het en hoe word je het? Over die vragen wil medewerker Maarten Muijser de komende week met reizigers in gesprek. „Van de lokale ondernemers die wij spreken horen we vaak dat ze gelukkig zijn als ze gezond zijn, hun kinderen naar school kunnen en als ze leuk werk hebben. Ik merk dat de reizigers die ik tot nu heb gesproken ook zo in het leven staan. En dan blijkt dus dat geluk hier hetzelfde betekent als in Indonesië, maar dat zij soms niet de kans hebben om een leuk bedrijfje op te richten.”

Het gelukspakhuis is tot en met zondag te bewonderen op Utrecht Centraal.

Rendement

Beleggen kan vanaf 200 euro. Oikocredit zorgt er dan voor dat lokale partners het verstrekken aan mensen die een eigen onderneming willen starten, maar daar niet de middelen voor hebben. „Zij kennen de mensen en zorgen zo dat het geld in goede handen komt”, zegt voorzitter Geel. „We zien bijvoorbeeld dat mensen dankzij een lening een koe kunnen kopen en vervolgens de melk weer doorverkopen. Sommigen zetten door en gaan voor een stal vol koeien.”

Geluk voor iedereen bereikbaar maken, dat is het doel van Oikocredit Nederland. „Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”, benadrukt Geel. „En dan is dit niet eens geven, je krijgt ook een klein rendement terug. Zowel financieel als sociaal.”

In het Gelukspakhuis kun je een duik nemen in een zwembad vol geluk. Foto: Metro.

Ander geluk

Marten, die liever niet met zijn achternaam in de krant wil, denkt er net zo over. Hij is even binnen, om te kijken wat er gaande is, en omdat hij belegt bij Oikocredit. „Ik vind het een goede en eerlijke organisatie die kansarme mensen helpt. Het duwt de wereld een beetje in de goede richting.” Hij kijkt even naar het zwembad vol hartjes en klavertjesvier in het midden van de pop-upstore, maar laat een duik in het bad maar achterwege. Ondertussen komen twee jongeren aangelopen die zonder twijfel op de zogenaamde ‘duikplank’ lopen en zo één voor één het bad in springen. Tijd om te blijven hebben ze niet, ze moeten de bus halen. „Dat is ook geluk.”