Broers betuigen spijt voor mishandeling Praagse ober

Op Texel waaide afgelopen dagen een pro-Europese wind tijdens het Democracy Alive Festival. 30 nationaliteiten verzamelden zich op het Waddeneiland, „Texel is so cool! Maar ik dacht wel even: WTF...”

Buttons

Come to my island, just you and me... Het vrolijke liedje op Coastline FM schalt voorzichtig uit de boxen van het hotel. Langzaamaan druppelen de ontbijters binnen, begroetingen in alle talen klinken, in enkele gevallen gevolgd door een snelle opsomming van alle talen die ze beheersen. De buttons vallen meteen op. Een jongen met een ‘fight for a feminist Europe’, een meisje met het korte maar doeltreffende ‘Greens’. De programmaboekjes worden opengeklapt, de plannen gesmeed en de zon schijnt. Ze hebben er zin in: „it’s going to be a beautiful day.”