Britse parlement stemt weer alle Brexit-opties weg

Het is het Britse parlement nog steeds niet gelukt om in meerderheid voor een Brexit-voorstel te stemmen. Geen van de vier opties waarover de leden van het Lagerhuis maandagavond hun mening mochten geven, kreeg een meerderheid.

Acht alternatieven

Het ging opnieuw om een niet bindende, indicatieve stemming, bedoeld om premier Theresa May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing. Vorige week werden acht alternatieven voor May's Brexit-deal met Brussel, inmiddels al drie keer weggestemd, van de hand afgewezen.

Ditmaal was het voorstel in de douane-unie met de EU te blijven het dichtst bij succes, met dank aan Labour die bereid was drie opties te steunen. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen. Het andere plan dat enige kans werd toegedicht, 'Common Market 2.0' naar voorbeeld van Noorwegen, haalde het met een groter verschil niet: 261-282.

Het voorstel een referendum te houden over welke Brexit-deal dan ook werd met 280-292 verworpen. Het idee het parlement de macht te geven een no-dealbrexit tegen te houden door artikel 50 in te trekken vond de minste weerklank: 191-292.

Onduidelijk

Wat er nu staat te gebeuren, is onduidelijk. Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen. Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Mogelijk komt haar akkoord, al drie keer verworpen, deze week nogmaals aan de orde. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.