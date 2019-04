Bestuurder van het 'aanslagbusje' onder arrestanten

Door de aanhoudingen van twaalf mensen op verschillende plekken in het land, denkt de politie daders van de aanslag op het kantoor van De Telegraaf in Amsterdam te hebben opgepakt.

Onder de arrestanten is volgens de politie vermoedelijk ook de bestuurder van het bestelbusje waarmee de aanslag juni vorig jaar werd gepleegd.

Politie sluit meer aanhoudingen niet uit

De verdachten, die tussen de 20 en 27 jaar oud zijn, zouden de aanslag hebben voorbereid en uitgevoerd. De helft van hen verleende vooral hand- en spandiensten, denkt de politie. Die verdenkt hen bovendien van het stelen of helen van (snelle) auto’s voor het plegen van ernstige misdrijven. Alle verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Beloning van 100.000 euro

Op 26 juni reed de bestelauto door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg. Daarna stak de bestuurder jerrycans met benzine in brand. Politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) achter de aanslag zit. Hij staat op de internationale opsporingslijst van de politie als verdachte van een serie onderwereldmoorden. Voor de tip die leidt tot zijn aanhouding is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Op diverse locaties deden politie en speciale arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) maandag invallen. In woningen, garageboxen en loodsen in Den Haag, Utrecht, Zaandam, Zwanenburg, Houten, Diemen, Lijnden, Nieuwegein en Amstelveen werden onder meer een auto, gestolen scooters, motoren, gps-trackers en contant geld in beslag genomen.

„We zijn vroeg begonnen. We wilden de verdachten vanmorgen op een veilige manier aanhouden en er moest veel gebeuren", aldus de chef van de recherche. Over De Telegraaf als doelwit zegt hij: „Als media schrijven over iets dat de verdachten kennelijk niet welgevallig is, en als daar dan dit soort reacties op komen, dan raakt dat de fundamenten van onze samenleving. Dat kan en mag niet en we accepteren dat dus niet".

Reactie hoofdredacteur De Telegraaf

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf is te spreken over het werk dat de politie heeft verricht met de twaalf aanhoudingen voor de aanslag op het pand van zijn krant. „Hoewel we opgelucht zijn over deze arrestaties is de dreiging hiermee niet weg", zegt hij in een reactie. „Onze misdaadverslaggever John van den Heuvel moet nog steeds zwaar worden beveiligd. We mogen niet in die situatie berusten."

Jansen zegt het belangrijk te vinden dat er schot zit in het onderzoek „en dat de daders achter de aanslag voor de rechter worden gebracht". Volgens de hoofdredacteur lijkt het erop dat er een heel netwerk is opgerold. „Veel details zijn nog niet bekend. We wachten die af."